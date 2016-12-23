Режиссер Никита Михалков «однозначно не согласен» с решением суда отказать ему в иске к газете «Известия», РИА «ФедералПресс», ООО «ФедералПресс. Медиа» и ООО «Айньюс» и планирует его оспаривать, заявила его пресс-секретарь Евгения Дорофеева. Накануне, 21 декабря, Савеловский суд Москвы принял соответствующее решение.
Причиной иска стали публикация газеты «Известия» «Михалков будет собирать налог на болванки еще 10 лет» в 2015 году и ее перепечатка. Режиссер потребовал от издания 1,5 млн руб. за «распространение недостоверной информации» и еще 800 тыс. руб. за использование его фотографии.
По мнению пресс-секретаря режиссера, журналистские материалы содержат ложную информацию о Никите Михалкове. Дорофеева рассказала РБК, что позиция режиссера подкреплена экспертизой Центра судебной экспертизы при Минюсте, но проигнорирована судьей. Режиссер получит возможность ознакомиться с мотивировочной частью только в начале следующего года, добавила Дорофеева.
Ранее режиссер уже судился со СМИ из-за статей про налог на болванки.
14 апреля Гагаринский суд Москвы отказал ему в удовлетворении иска к РБК. Режиссера не устроил материал о том, что Российский союз правообладателей (РСП) получил право продолжить сбор платежей с производителей и импортеров бытовой техники в размере 1% от стоимости (так называемый «налог на болванки»).
17 июня Тверской суд Москвы также отклонил иск Михалкова о взыскании 3 млн руб. с «Финама» за публикацию о налогах на болванки.