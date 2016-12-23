«Владимир Путин не смог взять кредит в Сбербанке и уволил Грефа», «Европарламент призвал запретить поставки в Россию туалетной бумаги», «Россияне на 60% будут состоять из майонеза» — такими заголовками удивляют читателей сайты, мимикрирующие под СМИ. Создатели «альтернативных медиа» никого не обманывают и указывают, что их ресурсы являются развлекательными. Что, впрочем, не уберегает от того, что аудитория иногда принимает их «новости» за чистую монету, потому что контент создают профессиональные журналисты.
По мнению социолога и представителя Фонда защиты гласности в Петербурге Романа Захарова, аудитория «альтернативных медиа» стремится совершить побег от реальности, попытаться отстраненно посмотреть на то, что слишком серьезно подается. «Люди пытаются переключиться, их что-то раздражает: они читают анекдоты, уходят от политического вещания или пытаются каким-то образом десакрализовать эту тему», — объяснил он Лениздат.Ру. Такие новости помогают читателю «хоть как-то выдавить из себя положительную эмоцию» и помечтать. «Человек знает, что этот материал – фейк, но было бы комфортно и если это было бы правдой», — подытожил Роман Захаров.
Фейки в «ящике»
Российское фейковое медиаполе представлено десятком сайтов, групп в социальных сетях и YouTube-каналами. В 2010-2014 годах такие «новости» показывали и в эфире телеканала «2х2». В августе 2010 года там запустили программу «Реутов ТВ», в которой пародировали провинциальную журналистику. Эфирная сетка была аналогична реальным выпускам региональных телекомпаний и включала в себя информационно-аналитическую и детскую передачи, а также рубрику о модной жизни. И хотя зрители понимали, что «Реутов ТВ» — это развлекательная передача, герои сюжетов зачастую думали, что общаются с корреспондентами, а не актерами, поэтому на последних периодически писали жалобы в «редакцию» — за неподобающее для журналистов поведение. Проект просуществовал три года и закрылся из-за отсутствия финансирования.
В 2012 году на «2х2» запустили «Хобости». В передаче Russia Not Today, стилизованной под новостные выпуски RT, показывали сюжеты на темы политики, экономики и общественной жизни, которые являлись выдуманными, однако на первый взгляд были неотличимы от настоящих новостей. До появления на «2х2» передача существовала как самостоятельный проект в интернете. Сейчас «Хобости» снова в «свободном плавании» — программу убрали из эфира в 2014 году, но проект продолжил существовать как YouTube-канал. Каждое видео «Хобостей» набирает около сотни тысяч просмотров, на группы проектов в соцсетях подписаны около 25 тысяч человек.
По словам PR-менеджера «2х2» Анастасии Шабловской, для зрителей «Хобости» стали возможностью «выдохнуть» и переключиться «с бесконечного потока серьезных новостей, льющегося сейчас из всех источников». При этом передача имела высокий рейтинг – собирала аудиторию в среднем на 10% выше доли канала. «Мы сделали вместе пять сезонов, хотелось обновления, — так объяснила Шабловская уход «Хобостей» из «2х2». — От одних и тех же форматов устаем и мы сами, и зрители». Впрочем, на телеканале сейчас думают о том, чтобы вернуть программу в эфир в 2017 году. «Пока окончательного решения нет, но зрители спрашивают о «Хобостях» и помнят их – а значит, у шоу все шансы», — рассказала PR-менеджер «2х2» Лениздат.Ру.
На «волне»
Фейковые новости покоряют разные форматы – скоро в России появится целая радиостанция, где будут транслировать выдуманные истории, музыку и рекламу. В эфире латвийского радио Baltkom 8 декабря 2016 года актер и телеведущий Николай Фоменко рассказал о своем готовящемся проекте «Фоменко фейк-радио». «Все, что там будет звучать, написано и придумано мной от начала и до конца», — сообщил журналист, добавив, что его напарником станет «голос Первого канала» Алексей Неклюдов, артистки Юлия Авшарова и Любовь Германова, а также дочь Фоменко журналистка Екатерина Гришковец.
Трансляции будут идти в интернете, а также через мобильные приложения для iOS и Android. «Ни слова для гопников» — так звучит слоган «Фоменко фейк-радио», по словам самого автора. При этом проект станет полностью некоммерческим – хотя в эфире и будет транслироваться реклама, но она тоже будет фейковой. Впрочем, Фоменко не исключает, что настоящих рекламодателей может привлечь такая форма пиара.
Электронные не-СМИ
На русскоязычную аудиторию работают несколько интернет-проектов, самыми популярными и цитируемыми являются «Интерсакс», Fibster и «Смиксер» — сайты ежемесячно читают порядка 100 тысяч человек. На ресурсах появляется по-своему интерпретированная информация, полученная из средств массовой информации. «Иногда реальность опережает нашу фантазию, а порой и мы предсказываем», — рассказал Лениздат.Ру главред «Интерсакса», пожелавший остаться анонимным. Так, авторы проекта предреклизаморозку пенсионных накоплений и арест Алексея Улюкаева.
Ряд «альтернативных медиа» мимикрирует под официальные страницы представителей власти и известных личностей. Судя по количеству читателей, именно этот формат является самым популярным у аудитории. Так, twitter-аккаунт Перзидента Роисси KermlinRussia, который пародирует официальный микроблог Президента РФ, читает 1,78 млн человек, у Мuд Роисси Fake_MIDRF, высмеивающего официальные новости министерства иностранных дел, 202 тысячи читателей, а «Усы Пескова» с лозунгом «Ничего достоверного. Просто шевеление усами» имеют 268 тысяч подписчиков в Twitter. В микроблогах сформировалась группа таких страниц, которые в том числе взаимодействуют между собой – репостят записи друг друга и создают совместные новости.
Как правило, фейковые новости пишут профессиональные журналисты, которые сохраняют свою анонимность. Редакционные коллективы состоят из небольшой группы единомышленников и являются закрытой структурой.
Как сообщил главный редактор «Интерсакса» Лениздат.Ру, аудитория «альтернативных медиа» делится на две категории: постоянные читатели и те, кто впервые встречается с ресурсом и поэтому безоговорочно верит в написанное. Однако ни один проект не преследует цели кого-то обмануть, поэтому «редакции» честно указывают, что все новости – плод фантазии авторов. «Чем дальше, тем больше стирается грань между альтернативной информповесткой и реальными новостями, — отмечают в «Интерсаксе». — С одной стороны, мы отражаем в своих материалах нарастающий абсурд, с другой — позволяем людям выдохнуть, выговориться в Сети, перевести негатив в смех и улыбки».
Ряды таких альтернативных медиа продолжают пополняться. Бывший корреспондент «Фонтанки.ру» Александр Аликин в декабре 2016 года запустил проект «Ньюсмейкер». Как сообщил Аликин Лениздат.Ру, проект создан для PR-специалистов и журналистов, которым приходится «с серьезным лицом иметь дело с бредом и сумасшествием». Он также отметил, что раньше у него уже был аналогичный проект Jurnalizd.ru и паблик «Циничный журналист», но оба ресурса он забросил после того, как начал работать на «Фонтанке.ру». «ЦЖ» он продал в 2016 году проекту Planerka.org за 70 тысяч рублей.
По словам представителя «Интерсакса», проекты, создающие смешные фейковые новости, – это реакция на всё более абсурдные и непредсказуемые события, которые происходят в обществе. «Если бы «Интерсакса» не было, его стоило выдумать, — считают они. — Читателям нужен «Интерсакс», многие так и говорят: мы перестали читать настоящие новости, потому что «Интерсакс» дает альтернативную и гораздо более глубокую картину дня».
Александр Аликин не рассчитывает на то, что у «Ньюсмейкера» будет очень большая аудитория, – по его словам, обычно подобные сайты посещает несколько сотен человек в сутки, получать доход при такой маленькой посещаемости проект не сможет. «»Взрыв» происходит лишь в моменты, когда тебе удается придумать что-то невероятно смешное, — считает журналист. — А бывает такое крайне редко». Впрочем, некоторые ресурсы являются некоммерческими по идейным соображениям. Как сообщили Лениздат.Ру представители «Интерсакса», целью проекта никогда не являлся денежный заработок, авторы и читатели просто хотят «наслаждаться очарованием безумства».
Предостережения и «заказуха»
Новости для «Ньюсмейкера» пишет сам создатель проекта и еще один журналист из Петербурга. Коллеги Александра Аликина, по его словам, предостерегают, что он может «встрять по полной» из-за статей с заголовками вроде «Кремль: Зарплата Силуанова будет расти более плавно, чем планировалось», «Владимир Путин подписал указ о создании Японского федерального округа» и «Порошенко потребовал у голландского суда вернуть Крым Украине».
Аликин рассказал Лениздат.Ру, что на его прошлый проект Jurnalizd периодически поступали жалобы, но в каждом случае ему удавалось найти компромисс – например, удалив фрагмент текста или реплику. «В этот раз я постараюсь быть так же осторожен», — пообещал Аликин. Чтобы избежать возможных претензий со стороны героев «новостей», на сайте «Ньюсмейкера» разместили предупреждение, гласящее, что целью проекта не является намерение оскорбить или обидеть кого-либо. В случае, если материалы сайта «вызывают чувство бешенства» у читателя, он может обратиться в «редакцию» по электронной почте.
Обезопасить себя подобным образом пытаются и другие «альтернативные медиа». Так, «Смиксер» предупреждает, что «все персонажи и события наших новостей являются персонажами и событиями только наших новостей», а информационная составляющая в материалах ресурса заменена на литературно-творческую, «основанную иногда на реалиях современного информационного поля». Fibster позиционирует себя как блог, в котором публикуются выдуманные новости «с подоплекой на реалии нынешнего бытия».
По словам Анастасии Шабловской, за все время транслирования «Хобостей», на передачу была подана только одна жалоба от автора использованной в программе фотографии, но «всё уладилось мирным путем». «Как ни странно, непосредственно за контент этого шоу на нас не жаловались ни разу, — сообщила PR-менеджер «2х2» Лениздат.Ру — И это при том, что присматривающие структуры всегда уделяют нам особенное внимание».
В «Интерсаксе» пока не сталкивались с претензиями со стороны героев публикаций. Однако, по словам представителей ресурса, несколько раз им предлагали разместить заказные материалы против определенных лиц. Правда, от таких предложений «редакция» отказывалась. «Мы за чистую, беспристрастную журналистику, тем более когда она фейковая», — заявили они в беседе с Лениздат.Ру.
Софья Сажнева
Оригинальный заголовок: Беспристрастная фейковая журналистика