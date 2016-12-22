Савеловский районный суд Москвы отклонил иск режиссера Никиты Михалкова против газеты «Известия» и агентства «Федерал пресс», передает корреспондент RNS из зала суда.
«В иске отказано», — постановила судья Олеся Королева.
Истец просил суд учесть, что он является публичным лицом, которое реализует «социально значимые проекты». А публикации были обнародованы для широкого круга лиц, заявляла представитель Михалкова Галина Енютина в суде.
Юрист Михалкова также обратила внимание суда на то, что от конструкции «Михалков собирает налог на болванки» газета «Известия» все же отказалась после поступления иска режиссера. «Ответчик понимает разницу между «Михалков собирает налог на болванки» и «РСП собирает налог на болванки»», — сделала вывод Енютина, заявив, что исходя из этого аргумент редакции о том, что в тексте использовалась метонимия — использование значения части для обозначения целого, — безоснователен.
«Мы просим в полном объеме отказать в удовлетворении иска», — заявила в суде юрист «Известий» Елизавета Худякова.
Представитель «Федерал пресс» также заявил, что использованный изданием заголовок «Минкультуры разрешило Михалкову кормиться с «налога на болванки» еще десять лет» не может быть признан не соответствующим действительности уже хотя бы потому, что Никита Михалков как автор, режиссер ряда известных фильмов получает сборы РСП, часть так называемого «налога на болванки» (сбора в 1% от выручки от продаж техники, с помощью которой может быть осуществлено копирование аудиовизуальных произведений, защищенных авторским правом) в качестве правообладателя.
Режиссер подал иск в Савеловский районный суд Москвы против газеты «Известия» и агентства «Федерал пресс» в начале февраля. Поводом послужила опубликованная в сентябре прошлого года статья газеты «Никита Михалков будет собирать «налог на болванки» еще 10 лет». «Федерал пресс» тогда сослалось на публикацию газеты. «Материалы «Известий» и «Федерал пресс» исказили сведения и представили ложную информацию о Михалкове в утвердительной форме», — сообщал представитель истца. Режиссер требовал взыскать 1,5 млн рублей в качестве моральной компенсации с каждого из ответчиков — суммарно 3 млн рублей. А также по 400 тысяч рублей за использование его изображения. Суммарный объем претензий — 3,8 млн рублей.
«С высокой долей вероятности будем обжаловать», — сообщила RNS по итогам заседания Галина Енютина.
Аналогичную статью про «налог на болванки» в сентябре также опубликовало РБК, против которого в начале года Никита Михалков также направил иск в Гагаринский районный суд. В апреле этот иск был отклонен, решение суда первой инстанции впоследствии подтвердил и Мосгорсуд.
Оригинальный заголовок: Суд отклонил иск Михалкова к «Известиям» из-за статьи о «налоге на болванки»