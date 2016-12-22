%d0%b2%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3-%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b01

Организация «Национальный совет по гомеопатии» проиграла иск против редакции научно-популярного журнала «Вокруг света» по поводу статьи журналиста Аси Казанцевой. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный редактор журнала Сергей Апресов.

Статья «Растворенная магия» была опубликована в октябре, в ней известная научная журналистка рассказывала, почему эффективность лечения гомеопатическими средствами не доказана ни одним серьезным исследованием. После выхода статьи гомеопаты обратились в суд с требованием опубликовать опровержение на семи страницах, первое заседание состоялось в конце октября.

«Заседание происходило вчера в арбитражном суде, с нашей стороны этим занимались юристы. Я знаю, что их требования отклонены в полном объеме, иск не удовлетворен», — пояснил Апресов. По его словам, не исключено, что истцы могут обжаловать решение суда.

Газета.ру

Оригинальный заголовок: Гомеопаты проиграли иск к журналу «Вокруг света»