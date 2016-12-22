Организация «Национальный совет по гомеопатии» проиграла иск против редакции научно-популярного журнала «Вокруг света» по поводу статьи журналиста Аси Казанцевой. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный редактор журнала Сергей Апресов.
Статья «Растворенная магия» была опубликована в октябре, в ней известная научная журналистка рассказывала, почему эффективность лечения гомеопатическими средствами не доказана ни одним серьезным исследованием. После выхода статьи гомеопаты обратились в суд с требованием опубликовать опровержение на семи страницах, первое заседание состоялось в конце октября.
«Заседание происходило вчера в арбитражном суде, с нашей стороны этим занимались юристы. Я знаю, что их требования отклонены в полном объеме, иск не удовлетворен», — пояснил Апресов. По его словам, не исключено, что истцы могут обжаловать решение суда.
Оригинальный заголовок: Гомеопаты проиграли иск к журналу «Вокруг света»