В ноябре 2016 года ФАС России привлекла к административной ответственностиGoogleInc. и назначила штраф на сумму 500 тысяч рублей
20 декабря 2016 года Арбитражный суд г. Москвы подтвердил законность штрафа на компанию Google Inc. Напомним, за неисполнение предписания в установленные сроки ФАС России вынесла в отношении Google Inc. и Google Ireland Limited постановления о привлечении к административной ответственности. Каждой компании назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.
Стоит отметить, что сегодня суд рассмотрел дело в отношении Google Inc.
В ходе рассмотрения административного дела было установлено, что неисполнение компаниями предписания ФАС России повлекло за собой ухудшение конкурентной ситуации на рынке.
Компания Google направляла в антимонопольную службу ходатайства о продлении сроков исполнения предписания по делу о нарушении Закона о защите конкуренции, но ФАС России не удовлетворила это требование.
Напомним, 18 сентября 2015 года ФАС России признала Google Inc, Google Ireland Ltd. нарушившими антимонопольное законодательство путем злоупотребления своим доминирующим положением (ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции») и предписала устранить нарушение. Однако компания не согласилась с решением ведомства, и оспорило его в суде. Первая и апелляционная инстанция подтвердили правильность выводов ФАС России.
За это нарушение антимонопольная служба назначила штраф на сумму в 438 млн рублей.
«Предписанием ФАС России определены действия, которые позволят направить рынок в конкурентное состояние, обеспечат стабильность и баланс интересов участников рынка», — заявила заместитель начальника Правового управления ФАС России Лариса Вовкивская.