Владелец журнала «Флирт» Дмитрий Зяблицев и главный редактор издания Станислава Казакова в суде отказались признать вину в организации проституции с использованием своего служебного положения, сообщил адвокат подсудимой Юрий Ельмашев.
«Сегодня на первом заседании по существу в Симоновском суде было оглашено существо обвинения и определен порядок исследования доказательств. Вину ни моя подзащитная, ни Дмитрий Зяблицев не признали и заявили о своей непричастности к инкриминируемому им деянию», — сказал Ельмашев во вторник «Интерфаксу».
Следующее заседание суда назначено на 28 декабря, уточнил он. Адвокат добавил, что на втором заседании должны быть допрошены свидетели обвинения.
«В списке свидетелей, представленном прокуратурой, присутствуют девушки-телефонистки — бывшие подозреваемые по делу, которые впоследствии стали свидетелями, сотрудники полиции, а также контрольные закупщики. Будет допрошен тот, кто явится в суд», — сообщил Ельмашев.
По его словам, в ходе предварительных слушаний, состоявшихся 15 декабря, судья Светлана Туманина отказалась вернуть материалы дела в прокуратуру, на чем настаивала сторона защиты. Кроме того, суд, согласившись с позицией гособвинителя, продлил арест Зяблицева еще на три месяца, то есть до 24 марта 2017 года включительно, добавил защитник.
Директор журнала «Флирт» Зяблицев и его супруга, главный редактор издания Станислава Казакова обвиняются в организации проституции проституцией с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 241 УК РФ).
В МВД ранее сообщали, что в столице по подозрению в организации проституции летом прошлого года были задержаны сотрудники журнала «Флирт», вместе с Казаковой и Зяблицевым их было 37 человек. По данным полиции, участники группы, рекламируя интим-услуги в журнале «Флирт» и на его сайте, организовали оказание интимных услуг за деньги.
По версии следствия, Казакова и Зяблицев с сообщниками, уголовное дело которых выделено в отдельное производство, с использованием журанала «Флирт» («Флиртим» и «Флиртмини») организовали занятие проституцией путем размещения рекламной информации и объявлений.
«Кроме этого, Зяблицев арендовал несколько квартир в разных районах столицы, где разместились нанятые им диспетчеры, в обязанность которых входило отвечать на телефонные звонки, а также привлекать клиентов, желающих воспользоваться услугами сексуального характера», — отметили ранее в прокуратуре.
Полиция провела обыски в типографии, где печаталось издание, в городе Всеволожске Ленинградской области, и в Москве в так называемых «диспетчерских», где был изъяли учетные записи клиентской базы девушек и притонов, а также 2 млн рублей и $10 тыс.
Материалы в отношении фигурантов 6 июля были отправлены Бабушкинским судом Москвы в прокуратуру для устранения нарушений. Впоследствии дело было отправлено в Тверской суд Москвы, который по подсудности передал его в Симоновский.
Зяблицев содержится под стражей, Казакова — под подпиской о невыезде.
Оригинальный заголовок: Владелец и главред журнала «Флирт» не признали вину в организации проституции