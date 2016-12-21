Законы в сфере медиа, принятые в 2016 году, являются регрессивными, приняты без учета мнения отрасли и могут серьезно повлиять на уровень свободы слова в стране и деятельность информационных посредников, считают эксперты, опрошенные Лениздат.Ру. При этом власти не выдвинули каких-то принципиально новых идей, а лишь подкручивали «старые гайки», практически все инициативы касаются ограничения интернета. Эксперты предполагают, что этот тренд сохранится и в 2017 году – будет принято немало законов и подзаконных актов, которые станут развитием уже принятых положений.
Большой Брат следит
Наибольший резонанс вызвал принятый летом 2016 года «пакет Яровой». По мнению директора Центра защиты прав СМИ Галины Араповой, закон был принят слишком стремительно и невозможен в исполнении с технической и материальной точек зрения. «Мне кажется, этот закон был направлен не на его реальную реализацию, а на то, чтобы показать жителям страны, что Большой Брат в лице государства бдит, — считает Галина Арапова. – Цель — увеличение чувства подконтрольности, генерирование чувства страха, чтобы меньше говорили, меньше писали, меньше общались».
Представитель Фонда защиты гласности в Петербурге Роман Захаров согласен с мнением, что «пакет Яровой» технически трудно реализовать — закон обязывает до шести месяцев хранить все текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и другие сообщения пользователей. Он предположил, что СМИ постараются его обойти, отказавшись от комментариев на сайтах изданий, но при этом оставят читателям трибуну для самовыражения. «Возможно, будут созданы платформы, встроенные в сайты и контролируемые независимыми провайдерами, — считает Захаров. — Будет исключена юридическая ответственность за написанное на форумах за счет легального перехода: когда ты ведешь блог, ты уже не находишься на сайте СМИ». Кроме того, Роман Захаров не исключает возрождение старой формы диалога – рубрики «Письма читателей».
Федор Кравченко, управляющий партнер Коллегии юристов СМИ, поставил «закон Яровой» в один ряд с требованием хранить данные россиян на территории государства и ограничением иностранного капитала в онлайн-кинотеатрах. «Все эти законы вместе характеризуются тем, что отсутствует сколько-нибудь проработанная, логичная и предсказуемая для бизнеса логика применения» — заявил Кравченко Лениздат.Ру. По его мнению, это также относится и к закону о новостных агрегаторах.
Выгода для СМИ
Впрочем, в законе о новостных агрегаторах Роман Захаров увидел больше плюсов, чем минусов. «На самом деле СМИ выгодно, чтобы агрегаторы брали только СМИ, — считает представитель ФЗГ. — Как раз этот закон на пользу редакциям». По его словам, без таких сервисов современные средства массовой информации не могут существовать в Сети – хотя есть социальные сети и другие каналы, но агрегаторы поставляют основную долю качественного трафика. Он предполагает, что в результате принятия закона пройдет четкая линия между блогингом, гражданской журналистикой и профессиональной деятельностью. «СМИ – это общественный инструмент, все остальное – голос самого общества», — подытожил Захаров.
Однако оптимизм Романа Захарова не разделяют другие опрошенные Лениздат.Ру эксперты. Так, Галина Арапова считает, что принятый закон – это калька ограничений, наложенных на СМИ. По ее мнению, инициатива только подтверждает тренд последних лет – ужесточения контроля в интернет-пространстве.
Юрист «РосКомСвободы» и глава Центра защиты цифровых прав Саркис Дарбинян опасается, что этот закон может привести к уходу GoogleNews из России. Он отметил, что подобная история уже наблюдалась в Испании, где, после принятия аналогичного закона о новостных агрегаторах, компания закрыла свой новостной сервис, потому что содержать сервис в новых правовых реалиях оказалось экономически невыгодно.
Средство против критики
К самым значимым структурным изменениям в отрасли, по мнению Федора Кравченко, может привести отмена субсидий для аналогового телевещания и окончательный переход к цифровому к 2018 году. По мнению юриста, это может обернуться крахом региональных телекомпаний. «Они и так находятся в крайне тяжелой экономической ситуации, а государство, переводя вещание в цифру, не подумало о том, чтобы предоставить им какую-то нишу», — объяснил Кравченко Лениздат.Ру.
Среди других опрошенных Лениздат.Ру экспертов больше негатива вызвал закон, запрещающий иностранным компаниям проводить измерение телеаудитории. По мнению Саркиса Дарбиняна, очевидно, что наличие только государственного измерителя снизит инвестиционную привлекательность российских сервисов, так как доверие к выдаваемым цифрам снизится.
Аналогичного мнения придерживается и Роман Захаров. «Это приведет к тенденции к саморегулированию и появлению договоренностей между участниками рынка», — заключил представитель ФЗГ.
Впрочем, по словам Галины Араповой, принятый закон никак не скажется на деятельности российского медиапространства. По ее мнению, наша телевизионная аудитория – это фикция: люди смотрят только сериалы и программу «Время». «Понятно, что наши компании не захотели слушать критику со стороны иностранцев, — считает Арапова. — Но и эта тенденция не нова».
Неоднозначные последствия
Увеличение количества допустимых рекламных площадей в прессе до 45% Галина Арапова считает самым положительным изменением этого года. Напомним, согласно принятым поправкам в Налоговый кодекс, с 2017 года объем рекламы в прессе, облагаемый НДС по льготной ставке в 10%, увеличится с 40% до 45%. Сейчас при превышении лимита в 40% издание считается рекламным и платит НДС в размере 18%.
Однако другие эксперты сошлись во мнении, что закон, в общем-то, бесполезен. Так, Роман Захаров отметил, что единственные, кому могло бы бы быть полезно это нововведение, – глянцевые издания – и так зарегистрированы как рекламно-информационные и могут размещать больше рекламы. Для региональной прессы принятие закона вообще не актуально, потому абсолютное большинство изданий не может найти рекламодателей, чтобы заполнить хотя бы допускаемые ранее 40%.
Федор Кравченко считает, что закон все-таки скажется на региональной прессе. Но исключительно отрицательно. «Большой вопрос – будут ли читатели покупать столько рекламы, — отметил медиаюрист. — Возможен отток читателей, уменьшение тиража и, соответственно, рекламных доходов».
Ограничениям – быть!
Эксперты раскритиковали и принятые накануне выборов в Госдуму поправки в закон «Об избирательном праве». Согласно им, ограничиваются возможности журналистов как независимых наблюдателей: находиться в помещении избирательной комиссии и следить за подсчетом голосов может лишь ограниченное число аккредитованных репортеров. При этом требования для получения аккредитации значительно усложнились – теперь ее могут получить только те, кто официально работает в редакции или получает оплату по договору ГПХ в течение как минимум двух месяцев. Так, по мнению Галины Араповой, поправки ограничивают право граждан на доступ к информации. Кроме того, процедура аккредитации «достаточно фильтрующая» и, как правило, «аккредитуют тех, кто лоялен».
Все опрошенные Лениздат.Ру эксперты отметили, что, как и в прошлом году, государство ведет ограничительную политику. Тенденцией последних лет остается усиление контроля за интернет-пространством, в 2017 году будет принято немало законов, касающихся именно этого. По словам Саркиса Дарбиняна, «толчком» для ужесточения регулирование в Сети стала и недавно принятая Доктрина информационной безопасности РФ.
Софья Сажнева
Оригинальный заголовок: Юристы: В 2016 году власть продолжила «закручивать гайки»