Как стало известно «Ъ», инвесткомпания британского бизнесмена Джерома Буфа New Sparta продала свой единственный в России медиаактив — еженедельник «Финансовая газета». Причины продажи — продолжающийся спад на рекламном рынке и вступивший в силу закон об ограничении иностранного капитала в СМИ. Новым владельцем еженедельника стала малоизвестная на медиарынке Анна Гончарова и подконтрольная ей компания «Финансовый результат».
«Международная медиа группа» (ММГ), издающая «Финансовую газету», перешла под контроль Анны Гончаровой, следует из данных ЕГРЮЛ, опубликованных в kartoteka.ru. Госпожа Гончарова владеет 20% ММГ напрямую и 80% — через подконтрольное ей ООО «ИФ «Финансовый результат»».
Продавцом выступила структура инвесткомпании New Sparta британского бизнесмена Джерома Буфа. В 2015 году газета The Sunday Times оценила состояние господина Буфа в £112 млн. New Sparta через BNE Media Ltd владела 100% ММГ с января 2015 года. В январе 2016-го, после вступления в силу закона об ограничении иностранного участия в СМИ, BNE Media Limited сократила свою долю до 20%, а 80% получила Екатерина Тейн, руководитель департамента девелоперской группы ПСН. Госпожа Тейн отказалась комментировать сделку с ММГ и «Финансовым результатом». Анна Гончарова не ответила на запросы «Ъ».
«Финансовая газета» основана в 1915 году. В 1990-х еженедельник стал официальным изданием Минфина РФ, который начал публиковать там ведомственные документы. В сентябре 2011 года было объявлено о перезапуске «Финансовой газеты», на тот момент контролировавшейся Минфином. Незадолго до этого гендиректором издателя еженедельника стал Дмитрий Шмаков, работавший в компании Chronopay. Ее владелец Павел Врублевский объявлял о подготовке к покупке «Финансовой газеты» в 2012 году.
В 2015 году, после того как New Sparta купила ММГ, в «Финансовой газете» стали публиковаться переводные материалы англоязычного новостного интернет-ресурса BNE-Intellinews. Его New Sparta создала на базе двух СМИ в 2014 году. Как рассказал главный редактор BNE-Intellinews Бен Эрис, инвестор зарезервировал «существенные средства» на перезапуск «Финансовой газеты», но в коммерческом отношении издание прогрессировало «очень медленно» и это «разочаровывало». «Мы выбрали неудачное время: 2015 и 2016 годы были более сложными для бизнеса в России, чем кризисные 2008-2009 годы»,— добавил он. Поскольку экономический спад затронул не только Россию, но и всю Европу, в New Sparta решили «сконцентрироваться на ключевых активах», заключил Бен Эрис.
Источники «Ъ» сообщали, что представители New Sparta пытались продать 80% «Финансовой газеты» как минимум с начала 2016 года. Издание предлагалось представителям банков, в том числе ВЭБа, рассказывали собеседники «Ъ». Источник в ВЭБе сообщил «Ъ», что официального предложения о покупке «Финансовой газеты» в ВЭБ не поступало, но могли быть неформальные обсуждения. Бизнесмен из медиаотрасли рассказывал «Ъ», что рассматривал возможность приобрести 80% «Финансовой газеты» за 20 млн руб., если у New Sparta останется 20%, но отказался от сделки, узнав, что британцы хотят полностью выйти из актива. В итоге «Финансовая газета» была куплена «задешево», считают два собеседника «Ъ», близкие к изданию. При этом один из них не понимает, зачем консалтинговая компания «Финансовый результат» купила газету. «Иметь газету — это как иметь Bentley: ездить по Москве со скоростью «Жигулей», содержание будет обходиться дороже»,— сказал собеседник «Ъ». В консультациях по привлечению средств в «Финансовую газету» участвовал один из федеральных чиновников, поясняет источник «Ъ» на медиарынке. Со сменой собственника в газете началось возмещение долгов по зарплатам, добавил он.
Оригинальный заголовок: Владельцы «Финансовой газеты» ушли по-английски