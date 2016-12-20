ПАО «Детство-1» отказалось от иска к владельцам газеты «Звезда», в котором организация требовала признать недействительным решение о создании ООО «Инвестиции» в августе 2015 года и вернуть контрольный пакет акций АО «Газета „Звезда“» бывшему собственнику – ЗАО «Проектное финансирование». Ответчиками в деле выступили ООО «Инвестиции», ЗАО «Проектное финансирование», Александр Осипов, третьим лицом –- АО «Редакция газеты „Звезда“». С пакета акций АО «Газета „Звезда“» (72,8%), который ранее был арестован судом, уже снято обременение. Об этом сообщается в материалах Арбитражного суда Пермского края.
На прошлых заседаниях представители сторон сообщали о намерении заключить мировое соглашение, потому что посчитали этот конфликт «скорее корпоративным». «Стоит отметить, что данный договор больше чем просто мировое соглашение. Он затрагивает несколько других дел и вопросов, в том числе долги компаний перед друг другом. Истец по условиям соглашения откажется от иска», –- прокомментировал ситуацию представитель ответчика в зале суда.
Напомним, изначально контрольный пакет общества был оформлен на ЗАО «Проектное финансирование», входящее в группу «Ермак». Летом 2015 года он был оформлен на «дочку» «Проектного финансирования» -— ООО «Инвестиции». По данным ЕГРЮЛ, 100% долей ООО «Инвестиции» 17 ноября 2015 года перешло под контроль физлица Александра Осипова, а в январе 2016 года их собственником стал Евгений Федосов, на тот момент владелец медиа-холдинга «Урал-Информ», считавшегося одним из основных активов экс-замглавы администрации губернатора Кирилла Маркевича. В апреле 2016 года господин Маркевич продал медиа-холдинг «Урал-Информ» структурам, близким к депутату заксобрания Дмитрию Скриванову.
Сейчас изданием СМИ занимается АО «Газета „Звезда“», 72% акций которой контролирует ООО «Инвестиции», входящее в «АктивМедиа». Также недавно было создано ООО «Газета „Звезда“», которое должно было стать новым местом работы творческого коллектива издания. По данным источника в холдинге, перевод коллектива в новую компанию преследовал цель уберечь команду от претензий бывших собственников — структур, близких к ИК «Ермак».
Оригинальный заголовок: Бывшие собственники газеты «Звезда» отказались от требований возвратить пакет акций