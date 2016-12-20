Медиахолдинги продают выезд журналиста на суд и статьи без рекламных пометок без особых проверок и церемоний. Заказуха — легальный способ заработать.
Газета «Деловой Петербург» запустила этой осенью проект «Судебный репортаж» — платный вызов журналиста издания для освещения арбитражного процесса и попутного сдерживания судейского произвола. Цена вопроса — 100 тыс. рублей. Как выяснил Life.ru, столичные журналисты ещё стесняются делать подобные предложения публично и работают через посредников, причём гораздо дешевле. Через коммерческие отделы изданий статьи без рекламных пометок — то есть заказные статьи — влетят в котеечку: «сутенёры» называют цены от 200 тыс. рублей.
Во имя справедливости
Такую услугу в Москве начали оказывать официально намного раньше, чем в Петербурге. Цинично и парадоксально, но это «Агентство независимой журналистики» — пиар-агентство. Заявляемый ценник — 15 тыс. рублей, но, как выяснилось потом, это лишь за новость в издании с сомнительным статусом. «Мы хотим, чтобы каждый имел возможность защищать свои права публично (не только звёзды, медийные личности, известные бизнесмены и пр.)», — говорится на сайте фирмы.
Скрин © L!FE
По словам менеджера агентства, услугу заказывают достаточно часто:
— Журналист приходит не от нас, не от «Агентства независимой журналистики», а непосредственно от издания, в котором работает. Все издания зарегистрированы, общественно-политические: «Московский комсомолец», «Вечерняя Москва», «Независимая газета», «Трибуна», — рассказала представитель «Агентства независимой журналистики». — Основная часть суммы идёт редакции — за работу по аккредитации, плюс оплата журналиста. Наша комиссия небольшая, всего 20%. Статья выходит на сайте, никуда не пропадает, ссылка вечная; пишется с учётом пожеланий стороны, которая сделала заказ: [журналист] разговаривает с адвокатами, разговаривает непосредственно с заказчиком, согласовывает с клиентом, и потом статья размещается.
— Значит, «Вечерняя Москва», «Независимая газета», «Трибуна»…
— «Московский комсомолец». Возможны и другие варианты, у нас очень много журналистов, с которыми мы работаем. Весь вопрос в том, по какой теме у вас слушания, в зависимости от этого мы стараемся привлечь журналиста, который в этой теме разбирается.
— Деловых [газет в списке] не вижу.
— Ну, «Трибуна» считается деловой, общественно-политическая-деловая. С «Ведомостями», «Коммерсантом» мы не работаем, если вы их имеете в виду. С «РБК» работали пару раз, но там не очень, скажем так, служба экспедиции надёжная, мы от них отказались. Журналисты сами ребята хорошие, а секретарь, кто отправляет аккредитацию, получает подтверждение, они не очень хорошо относятся к своим обязанностям.
— Разве сложно аккредитоваться в суде?
— Несложно, просто занимает время. И если судья ангажирован, то суд очень часто делает вид, что он теряет присланные ему документы на аккредитацию, не видит, не замечает, пытается найти причины, чтобы отказать. Хотя по закону у него причина отказать только одна — перевод слушания в закрытый режим, если, например, с участием несовершеннолетнего. Суд нужно дёргать.
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В отделе рекламы посмеялись, но только над моей жадностью
Всё это нужно было проверить. Мы позвонили в «Московский комсомолец», точнее в структуру издательства, продающую рекламу (РИА «О’кей», почтовые адреса в домене mk.ru). На вопрос о стоимости «освещения судебного земельного конфликта в Московской области» менеджер ответила, что зависит от объёма работы журналиста, размера текста (категории: 1,5–4 тыс. знаков, 4–8 тыс., 8–15 тыс. знаков и т.д.), от итога анализа юристами «МК» документов по делу.
Заметку от 1,5 тыс. до 4 тыс. знаков о процессе менеджер оценила в сумму порядка 200 тыс. рублей. Присутствие журналиста на суде — дополнительная опция, как и размещение анонса на заметку на главной странице (цена анонса — от 40 тыс. до 150 тыс. руб.). Отсутствие рекламной пометки на материале обсуждается при встрече. С «Агентством независимой журналистики» собеседница не работает.
Менеджеры «Вечерней Москвы» сообщили, что договора с АНЖ нет и «на рельсы такая услуга [вызова журналиста в суд] не поставлена»:
— Мы газета мэрии, надо очень грамотно подумать, как это можно сделать. Это же не со значком рекламы будет явно? Это пиар так называемый.
Перезванивает по итогам обсуждений другой менеджер «Вечерки».
- «Это смешно. Ту сумму, которую вы называете, [15 тыс. рублей], — у нас за эти деньги опубликовать вообще ничего нельзя. Можно опубликовать информационное объявление — с днём рождения человека поздравить… Тем более, если это споры хозяйствующих субъектов, вообще не может быть речи о таких деньгах… 15 тыс. рублей — это, скорее всего, они [«Агентство независимой журналистики»] пытаются договориться с журналистами, это исключено: у нас вычитка сильная сейчас. Видимо, это какие-то аферисты. Вы посмотрите на сайте наши расценки»
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Далее — «Независимая газета». В отделе рекламы издания тоже не слышали об АНЖ («Наверное, 15 тысяч — это только за визит»), зато меньше всех юлили по цене на заметку. Мой текст в районе 5 тыс. знаков на сайт без пометки «на правах рекламы» будет стоить 200 тыс. рублей плюс работа журналиста (20–25 тыс. рублей). В печатную версию газеты — 420 тысяч. Правда, сначала моё предложение, земельное разбирательство в Подмосковье, надо согласовать с юристами: «по тематике есть некоторые ограничения».
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Сколько можно заработать на одной заметке
Всё это очень подозрительно, ведь холдинг «Газпром-медиа» закрыл в прошлом году газету «Трибуна», а остатки её редакции издают Newtribuna.ru. При этом гендиректором ООО «Агентство независимой журналистики» значится Алёна Нариньяни — бывший руководитель отдела рекламы «Трибуны». Она владеет 60-процентной долей в ООО «АНЖ» с 2011 года, что наводит на плохие мысли о диагнозе «Трибуны». Зам Нариньяни — Алеся Довлатова, бывшая журналистка, экс-сотрудница пиар-структур «Газпром-медиа». По данным веб-архивов, АНЖ продвигает услугу «Журналист на суд» с 2013 года.
В качестве примеров публикаций «Журналиста на суде» из АНЖ нам прислали примеры продуктов на сайте newtribuna.ru («Деловая трибуна»); показали, как тема можетрасходиться по другим изданиям. На мою ремарку о том, что «Деловая трибуна» зарегистрирована в РКН как печатная газета на Ростислава Андриянова (свидетельство ПИ № 77-16644), а на сайте и вовсе нет данных о лицензии, — в АНЖ сообщили, что с Андрияновым подписан договор и что подана заявка на регистрацию интернет-СМИ. Стоит ли говорить, что и ООО «Издательский дом «Трибуна», и АНЖ работают по одному и тому же адресу в Москве (Бумажный проезд, 14, стр. 1).
Именно в «Деловой трибуне» журналист на суд стоит 15 тыс. рублей. В остальных изданиях, конечно, дороже, сказал на долгом выдохе сотрудник АНЖ, пожурив за разговоры с партнёрами.
— Судя по тому, что мне рассказали в рекламных отделах газет, вы работаете напрямую с журналистами.
— Естественно, так и есть. Вы напрасно, на самом деле, стали узнавать, потому что официально эту услугу никто не оказывает … За 15 тыс. рублей текст выходит на Newtribuna в новостной ленте, дополнительный уникальный контент. Цены зависят от издания и от того, что за текст. С некоторыми изданиями у нас хорошие отношения, и мы можем ставить текст ниже, чем прайс. Например, Lenta.ru, Gazeta.ru, у нас с ними очень хорошие отношения, но за цену ниже 200 тыс. рублей мы не сможем ничего поставить, потому что это у них нижняя граница — то, что они сами сдают своему учредителю. Если «Независимая газета» интересует, то там будет стоить публикация от 50 тысяч.
— А «Российская газета»? [она была в подборке ссылок]
— «Российская газета» почти не берёт тексты, которые только на сайт, а если печатная версия плюс сайт, то вообще без проблем. Если только сайт, то там нужно обговаривать. На сайт у них стоит около 300 тысяч, если печатная версия, то всё зависит от объёма. Последний текст мы ставили недели, наверное, полторы назад, заплатили за него 1 миллион 600 тысяч рублей. Он стоял на полполосы.
— Ничего себе. А это какой текст?
— Извините, я не буду эту информацию раскрывать, — добавила сотрудница АНЖ.
… В отделе рекламы «Ленты.ру» сперва отказали: с освещением моего судебного конфликта без рекламных пометок рекомендовали обратиться к журналистам — если им покажется интересным, то напишут. Соответствующий сотрудник «Газеты.ру» тоже сначала отверг предложенный формат, однако начал интересоваться деталями моего дела и обещал подключить «коллегу, которая занимается пиар-частью».
И она подключилась. Назвав все ценники по запросу: публикации на Gazeta.ru, Lenta.ru (входят в холдинг Rambler & Co) — 400 тыс. рублей плюс НДС, на Rambler News Service — 150 тыс. рублей; «варианты оплаты обсуждаются». «Поскольку дело слушается в Подмосковье, рекомендую обратить внимание на «Газету», так как у неё большая часть аудитории приходится на Москву и область. Если позволяет бюджет, то лучше использовать все три площадки. Журналиста в суде можно обсуждать только от Rambler News Service (РНС), и это повлечёт увеличение стоимости. В принципе, размещение статей на эту тему возможно на «Газете» и «Ленте», плюс дать в преддверии суда новость на РНС», — отрекомендовалась специалист.
В «Российской газете» поначалу настаивали, что пометка «на правах рекламы» является обязательным требованием, но соблазнение удалось. Когда я обозначил бюджет заметки в 0,8–1,5 млн рублей, как советовали в АНЖ, последовал ответ: «Я могу попробовать согласовать с руководством статью без пометки за повышенный бюджет. Для этого мне необходим хотя бы примерный текст».
Раз мой бюджет оказался востребован, почему бы не обратиться к другим корифеям? В коммерческих подразделениях «Комсомольской правды» были откровенны, не ломались, согласны написать о моём деле на 4–6 тыс. знаков за 300–550 тыс. рублей, само собой, без рекламной пометки.
В «Новой газете», на которую ткнул пальцем собеседник из «Независимой», были осторожнее: вроде бы согласились на формат без пометки, но ценника так и не прислали, требовали всех деталей. В «Коммерсанте» отказали.
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Как пронырливые адвокаты дурят хитрых журналистов
В «Деловом Петербурге» заверяют, что пришедший на судебное заседание журналист «обычно не знает, какая сторона его вызвала» («обычно»), а итоговые тексты не согласовываются и вообще это типа нативной рекламы.
Скрин © L!FE
И вот куда такой продукт может завести. Это предлагаемые сценарии потребления услуги — из отзывов со страницы АНЖ в соцсетях. Рецензии, как видно, писались одним человеком, выдуманы, и всё же.
Знакомые судебные журналисты с опытом заявили Лайфу, что некоторые давно негласно ходят за деньги в залы заседаний помогать «гарантировать справедливость». Адвокаты договариваются лично с корреспондентами, которые получают гонорар на руки (от пары тысяч рублей до десятков тысяч) просто за присутствие: оно действительно помогает окружающим держать себя в руках. Писать ничего не нужно. Как у настоящих путан, здесь тоже есть клиенты-кидалы: работает пара ушлых южан-адвокатов — они обещают журналисту расплатиться после победы в деле, а потом пропадают.
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Резник: «Честный и деньги возьмёт, и правду напишет»
Девальвирует ли такая работа в целом статус журналиста?
Да, и намного сильнее нативной рекламы. Если вы не в курсе, такая реклама мимикрирует под редакционный контент, с пока-ещё-приемлемыми эвфемизмами-приписками типа «партнёрский материал». Но какой нативный рекламодатель позволит себя раскритиковать? Последний. Со временем у читателя начнёт вырабатываться нативная устойчивость и рефлексы, как к баннерам, — и это снизит ценность редакционных текстов ещё до того, как их прочли.
А если нативка о конфликтах? Представьте, что федеральные судьи выезжают в рабочее время разбирать третейские дела, в которых одна из сторон заплатила. Журналисты — те же судьи: без мантии и полномочий, но с аудиторией. Последняя и есть предмет купли-продажи в большинстве видов монетизации СМИ: журналисты и так зависимы от рекламодателей как никогда; было проще, когда доход зависел от бумажного тиража.
Проблему ограничений журналиста по темам, связанным с рекламодателями, в том числе нативными, называют advertising bias (рекламная предвзятость; с владельцами — corporate bias), а покупные визиты журналиста проблему усугубляют — это покупка оптом и «гордости», и «предубеждения». Предприимчивость объяснима: они вынуждены изворачиваться, так как поисковики и другие интернет-сервисы попросту отобрали у газет их рекламную выручку — отсюда и «нативная реклама», и более тесные отношения с рекламодателями и спонсорами, отягощёнными политическими мотивами.
Издание с юридическим уклоном «Право.ру» ничего зазорного в подходе с вызовом журналиста в суд не нашло — опрошенные юристы и представители портала, напротив, рады развитию судебного пиара (litigation PR).
— Законодательство о СМИ — это часть гражданского законодательства, и тут разрешено всё, что не запрещено, — сказала Лайфу Ирина Тулубьева, управляющий партнёр юрфирмы «Тулубьева, Осипов и партнёры». — Поэтому если порочащих сведений в проплаченных заметках нет, а договор заказчика и редакции составлен грамотно, то закон не нарушен.
На юридическую чистоту подобных услуг указывает и известный адвокат Генри Резник, который, например, на днях защищал «РБК» от иска «Роснефти» на 3 млрд рублей. Важна в этом контексте статья 49 закона о СМИ — в ней есть пункт об обязанности журналиста давать достоверную информацию. И если какие-то факты заведомо, тенденциозно опущены, то вся картина становится недостоверной, и тогда у лица, которому причинён вред, есть основания предъявить претензию редакции, рассуждает собеседник. То есть всё зависит от содержания заметки.
Генри Резник
— Заказуха в итоге совершенно легальна? Приходит компания, платит за вполне правдивый текст без рекламных пометок.
— Ради Бога. Честный журналист и деньги возьмёт, и правду напишет. А если кому-либо нанесён вред статьёй без рекламной пометки, редакция становится ответчиком по таким делам. Но не всё то, что не противоречит закону, может быть этически одобрено: нужно отличать право от морали, от кодексов журналистской этики. Такие вопросы входят в ведение Общественной коллегии по жалобам на прессу, в которую я вхожу. Журналист — особая профессия, как и наша — адвокатская. Далеко не всегда нарушение кодекса этики влечёт ответственность. Жизнь показывает, что моральные преграды — непрочный заслон на пути подкупа. Это регулируется совестью конкретного профессионала.
Самый актуальный этический кодекс журналиста — медиастандарт 2015 года от упомянутой Общественной коллегии, говорит Иосиф Дзялошинский, профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ.
Иосиф Дзялошинский
Характерно, что до сих пор это лишь проект (коллегия не смогла собраться утвердить). В документе установлен запрет на скрытую рекламу («джинса») и конфликт интересов. «Хотя все журналистские кодексы запрещают публиковать заказные заметки, по всей стране это делают, все наплевали на принципы. Кодексы отдельно, редакционная практика отдельно», — констатирует Дзялошинский. Платное освещение судебных конфликтов он и вовсе считает уголовно преследуемым давлением на суд — статья 294 УК РФ.
Наконец, мнение того, кто ненавидит журналистику и притом в ней разбирается, — недавно прославившегося на весь мир американского репортёра, который бросил свою профессию и ушёл в порно. В гей-порно. «Нужно всего лишь найти ту работу, которая не будет ежедневно провоцировать вас на самоубийство», — заявлял тележурналист Джим Уокер с 23-летним стажем, бравший интервью у президентов США.
Джим Уокер
В киностудиях, на сайты которых лучше никогда не заходить, мне дали контакт актёра Далласа Стила, которым стал Джим. Он был краток: «Журналистам нужно стараться исключать появление какой бы то ни было предвзятости. Никаких компромиссов».
Ста семидесяти российским журналистам — такой круг внештатников из столицы и регионов очертили в «Агентстве независимой журналистики» — никуда уходить не нужно. Они и так в порно.
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Слово главным редакторам
- Павел Гусев, в течение 33 лет главный редактор «Московского комсомольца», владелец газеты. Председатель Союза журналистов Москвы, член Общественной палаты РФ, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, глава Общественного совета при Минобороны.
— В рекламных структурах «МК» мне прямо дали понять, что возможно размещение заметок без рекламных пометок.
— Если они вам дали понять, значит, с ними и говорите. Я им такого права не давал, чтобы… Есть расценки, есть пиар-услуги, они есть во всех структурах, и у вас они есть.
— А что такое пиар-услуги? Продвижение без рекламных пометок?
— Почему? Смотря о чём идёт речь. Этим занимается как раз рекламная служба и рекламное агентство. Если идёт речь о ресторанном бизнесе, это одно дело. Если идёт экономический спор, то это совсем другое дело. Если два субъекта спорят друг с другом, это абсолютно разные вещи, и они сами хотят, чтобы это было выплеснуто на общее обозрение, чтобы как-то на свою сторону склонить там адвокатов или, уж я не знаю, чего они там…
— Я это понимаю, но, если они платят за такое освещение деньги, это этично или нет? Мой основной вопрос, с которым я звоню.
— Конечно, этично.
— То есть они платят деньги редакции?
— Не редакции. «О’кей» — это независимая финансовая структура.
— Которая тем не менее финансирует работу редакции. (ЗАО «Рекламно-информационное агентство «О’кей» учреждено Гусевым и его ЗАО «Редакция газеты «Московский комсомолец». — Прим. ред.).
— Вы что, в первый раз слышите, что основа медийного бизнеса — это реклама? Вы же из Лайфа? Я с Лайфом вообще не разговариваю. (Дальше Гусев сорвался на оскорбления и бросил трубку. — Прим. ред.).
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- Алексей Гореславский, исполнительный директор по медиа холдинга Rambler & Co, экс-главред «Лента.ру» (2014–2016):
— Сами визиты журналистов «Делового Петербурга» за деньги — прикольный способ монетизации, но всерьёз им заниматься солидные СМИ не будут. Что касается ваших утверждений о нас, то мы будем проверять факты, разбираться. Тема в целом для отрасли больная, и нужен контроль. Ещё обратите внимание, что пиарщики любят преувеличивать свои успехи в покупке СМИ.
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- Александр Куприянов, главный редактор «Вечерней Москвы»:
— Мне интересно, кто в коммерческом отделе вам сказал такое, кто позволяет себе по телефону говорить о подобных услугах. Мы сотрудничаем с различными структурами, но такие материалы у нас выходят со специальными пометками. Конечно, без пометок не этично. Мы безжалостно боремся с любого вида заказухой: честно говоря, когда я пришёл [2011 год], пришлось поработать в этом плане. Будет большая разборка.
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Помощница Владислава Фронина («Российская газета») переадресовала в «дирекцию». Оперативно связаться с Константином Ремчуковым (владелец и главред «Независимой газеты») и Владимиром Сунгоркиным («Комсомольская правда») не удалось.
Тарас Подрез
Оригинальный заголовок: Журналисты по вызову. Какую статью можно купить за 15 тысяч