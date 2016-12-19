Из бюджета города потратят 1,2 миллиона рублей на мониторинг средств массовой информации, содержащих упоминания о деятельности администрации Самары и ее должностных лиц.
Мониторинг нужен в целях подготовки ежедневных и ежемесячных отчетов о выходе соответствующей информации. Исполнитель будет вести его в течение всего 2017 года (до 26 декабря).
«Мониторинг предполагает ежедневное отслеживание и описание публикаций, репортажей, сюжетов в печатных и электронных СМИ, выходящих на территории Самары, содержащих любые упоминания о деятельности администрации, ее структурных подразделений, должностных лицах, а также влияющих на политическую, социальную и экономическую ситуацию в Самарской области», — говорится в технической документации объявленного конкурса.
Проверять будут печатные и телевизионные СМИ, выпуски на радио и информацию на городских интернет-порталах.
Отчет мониторинга будет подразделяться по темам: «Губернатор, областное правительство», «Глава города», «Жизнь города» (благоустройство, дороги, энергетика, ЖКХ, строительство, экономика, торги, культура, ЧМ-2018 и т.д.), «Вопросы, требующие решения» (обращения горожан через СМИ), «Дума г.о. Самара», «Выборы и назначения, партии» и «Другое».
Оригинальный заголовок: Власти Самары заплатят 1,2 млн рублей за мониторинг упоминаний о себе в СМИ