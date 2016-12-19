Министр Юстиции Германии Хейко Маас заявил, что Facebook зарабатывает крупные суммы на фейковых новостях в интернете, а также высказал мнение о необходимости ужесточения мер к распространителям ложной информации, сообщает Reuters со ссылкой на Bild am Sonntag.
«Facebook зарабатывает огромные суммы на фейковых новостях. Компания, которая зарабатывает миллиарды на интернете также имеет и социальную ответственность», — сказал министр в интервью Bild am Sonntag.
Маас неоднократно предупреждал американскую информационную компанию об ответственности за распространение ложной информации и клевету.
«Органы юстиции должны преследовать подобное, даже в интернете», — добавил он, отметив, что считает максимальным подходящим наказанием за подобные правонарушения до 5 лет тюрьмы.
Кроме того, министр настаивает на применении судом всех имеющихся у него средств для борьбы с фейковыми новостями.
«Клевета и злонамеренные слухи не защищаются законодательством о свободе слова», — заметил Маас. – «Всякий, кто пытается манипулировать политическими дебатами должен представлять себе последствия».
Ранее сообщалось, что в начале 2017 года немецкие парламентарии рассмотрят закон, требующий от социальных медиа устроить локальные представительства, с помощью которых они смогут отвечать на обвинения в клевете быстрее.
В четверг руководство Facebook заявило о начале противодействия распространению ложной информации в соцсети.
Только за 2015 год немецкие суды рассмотрели 218 000 дел о клевете и распространении ложной информации через социальные сети, однако ответственность последовала всего лишь за некоторые из них.
Министр Юстиции Германии: Facebook зарабатывает огромные суммы на фейковых новостях
Министр Юстиции Германии Хейко Маас заявил, что Facebook зарабатывает крупные суммы на фейковых новостях в интернете, а также высказал мнение о необходимости ужесточения мер к распространителям ложной информации, сообщает Reuters со ссылкой на Bild am Sonntag.