Никифоров надеется, что LinkedIn начнет исполнять законодательство РФ
«Надеемся, они все таки начнут исполнять российское законодательство», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, как идут переговоры с представителями LinkedIn. Он подчеркнул, что по сути обсуждения ему пока комментировать нечего. «Работать в России можно, только соблюдая российское законодательство», — еще раз обратил внимание министр.
В середине ноября Роскомнадзор внес в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных социальную сеть для поиска и установления деловых контактов LinkedIn и направил операторам связи уведомление о блокировке ресурса. До этого ведомство дважды направляло руководителям соцсети письменные требования дать информацию об исполнении требований по переносу серверов в Россию, однако ответа не получило. Согласно позиции соцсети, за обработку данных пользователей, находящихся за пределами США, отвечает компания LinkedIn Ireland, а не LinkedIn Corporation, которая выступает ответчиком по иску Роскомнадзора.
Социальная сеть LinkedIn основана в декабре 2002 года американским предпринимателем Ридом Хоффманом, который ранее являлся исполнительным вице-президентом платежной системы PayPal. В соцсети зарегистрировано более 400 млн пользователей из 150 отраслей бизнеса.
Глава Минкомсвязи: LinkedIn сможет работать в России только при соблюдении закона
Никифоров надеется, что LinkedIn начнет исполнять законодательство РФ