Компания «Яндекс» вслед за Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ подала жалобу на передачу дела ФАС и американской корпорации Google в Суд по интеллектуальным правам (СИП). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Яндекса».
«Изучив определение о передаче кассации в Суд по интеллектуальным правам, компания приняла решение обжаловать это решение», — заявили в «Яндексе», который выступает третьей стороной по делу о злоупотреблении Google доминирующим положением на операционной системе (ОС) Android (принадлежит американской корпорации).
В «Яндексе» напомнили позицию компании по вопросу передачи дела в СИП. «Как мы уже говорили раннее, само решение Арбитражного суда Московского округа о передаче кассации в Суд по интеллектуальным правам не касается оценки фактических обстоятельств дела. Суть остается прежней: в соглашениях Google с производителями мобильных устройств на операционной системе Android есть условия, которые создают приоритет сервисам Google и ограничивают развитие альтернативных сервисов. Google и сам не отрицает наличие этих условий», — уточнили в компании.
Ранее сообщалось, что с решением передать дело в СИП не согласен и ФАС. В ведомстве отмечали, что решение и предписание ФАС России вынесены по факту совершения Google нарушения, предусмотренного ч.1 ст.10 закона о защите конкуренции (злоупотребление доминирующим положением). При этом ФАС не принимал решений относительно исключительных прав Google на его интеллектуальную собственность. Предметом дела является исключительно вопрос продвижения Google своих приложений и сервисов, используя свою рыночную власть и доминирующее положение в отношении магазина приложений Google Play, отмечали в ведомстве.
Таким образом, ФАС полагает, что СИП не обладает компетенцией рассматривать жалобы по данной категории дел, поэтому ведомство решило оспорить такое решение суда. Суд зарегистрировал кассационную жалобу ФАС по этому вопросу, рассмотрение дела назначено на 21 декабря.
Ранее Арбитражный суд Московского округа передал дело по кассационной жалобе Google Inc. и Google Ireland Limited в СИП. Компании оспаривают решение ФАС о виновности корпорации в злоупотреблении доминирующим положением на рынке магазинов мобильных приложений на Android.
О чем спорят Google и ФАС
В сентябре 2015 года ФАС признала корпорацию Google — Google Inc. и Google Ireland Ltd. — нарушившей закон о защите конкуренции (ч. 1 ст. 10) по жалобе «Яндекса».
По мнению ФАС, нарушения Google заключаются в том, что для работы магазина Google Play на платформе Android приложения корпорации должны быть обязательно установлены на устройство, причем размещены на приоритетных местах. Также поисковая система Google должна использоваться по умолчанию. При этом компания ограничивает возможности предустановки конкурирующих приложений.
Ведомство выдало Google предписание устранить нарушения. ФАС также наложила на американскую корпорацию штраф в размере 9% от оборота на российском рынке за 2014 г. плюс инфляция — 438 млн руб.
Google до сих пор полностью не выполнила предписание регулятора, за что уже получила еще два штрафа на общую сумму 1 млн руб.
Американская корпорация сейчас оспаривает все штрафы в суде.
Глава ФАС Игорь Артемьев указывал, что, исходя из опыта ведомства, Google может оспаривать решение службы минимум год, поэтому процесс устранения нарушений и выплаты штрафа может затянуться.
ФАС также обратилась в суд с иском о принудительном исполнении решения по делу об Android. Таким образом, дело перешло из области административного права в область уголовного права, и топ-менеджеры корпорации могут лишиться свободы на 2 года, отмечал ранее Артемьев.
ТАСС
Оригинальный заголовок: «Яндекс» обжаловал решение передать дело Google в Суд по интеллектуальным правам