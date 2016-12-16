В 2014 году Владимир Путин поручил в условиях кризиса снизить расходы региональных властей, госкорпораций и федеральных ведомств на пиар, а в прошлом году призвал найти формулу, исключающую возможность саморекламы, перенаправив деньги на решение социальных задач. Тем не менее радикально резать бюджеты на коммерческое информирование граждан о собственных успехах чиновники не спешат. «Газета.Ru» изучила объявленные за последние два месяца тендеры.
Положительное информирование
Явным лидером по бюджетным затратам на СМИ за последние два месяца стала Республика Татарстан. Не так давно на сайте Единой информационной системы в сфере закупок республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» разместило целый ряд тендеров по финансированию местных СМИ в 2017 году. На печатные СМИ планируется потратить 319 млн рублей: 241,2 млн — на телеканалы, вещающие на территории республики, 9,5 млн — на радио, 12,4 млн — на электронные периодические издания.
Как поясняется в документах, эти полмиллиарда пойдут на распространении социально значимой, общественно-политической информации и информирование населения республики о важных социальных мероприятиях. О каких именно мероприятиях идет речь — не поясняется.
В самом «Татмедиа» объяснить «Газете.Ru», на что именно идут средства, не смогли, предложив письменно обратиться сначала в бухгалтерию, а потом в юридический отдел. В пресс-службе президента Республики Татарстан сообщили, что этот вопрос курирует исключительно ее руководитель Эдуард Хайруллин. Телефон самого чиновника не отвечал. Знакомый с татарской политикой собеседник «Газеты.Ru» объяснил, что деньги идут на развитие местной прессы, попутно высказав недоумение фактом, почему чиновники не могут дать прямого объяснения.
Соперничать с Татарстаном трудно даже Москве, хотя и в столице денег на СМИ по меркам остальной страны не жалеют. Например, префектура Юго-восточного административного округа готова потратить в первом полугодии 2017 года 41,9 млн рублей на оказание услуг по информированию населения через средства массовой информации города. В СЗАО на те же цели зарезервировано 41,3 млн рублей. Еще 9,4 млн рублей готов потратить департамент средств массовой информации и рекламы города на оказание услуг по обеспечению работы в первом квартале 2017 года Информационного центра правительства Москвы.
Гораздо скромнее на этом фоне выглядят другие субъекты Федерации. В Томской области финансово-хозяйственное управление региона готово заплатить 16,1 млн за размещение информационных аудио- и видеоматериалов, освещающих социально-экономическую и культурную ситуацию. Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области в декабре этого года разметило шесть тендеров (общей суммой почти 10 млн) на оказание услуг по информированию населения Тверской области о деятельности исполнительных органов власти.
В Воронежской области Управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок разместило тендеры по освещению деятельности губернатора и правительства области на 1,6 млн, 2 млн и 2,6 млн рублей. В Новосибирской области фигурируют два тендера суммой 2,5 млн рублей на организацию освещения социально-экономической жизни и общественно-политических событий региона.
Не отстают по заявкам власти крупных городов. Муниципальный центр торгов на освещение деятельности администрации города в декабре сделал сразу несколько тендеров: на телевидение выделено 1,13 млн рублей, на радио — 250 тыс., интернет — 574 тыс., печатные СМИ — 520 тыс. Месяцем ранее печатные СМИ разыграли еще 2,975 млн рублей за те же услуги. Администрация Сургута разместила два тендера на сумму 10,6 млн рублей и 16,6 млн рублей на выполнение услуг по информационному обслуживанию органов местного самоуправления в 2017 году в электронных СМИ.
В декабре появилось сразу несколько тендеров по освещению деятельности главы Петропавловск-Камчатского городского округа и органов администрации общей стоимостью 2,7 млн рублей. 2,3 млн выделено на освещение деятельности председателя и депутатов городской думы.
Без затрат на информирование не обходится ни один регион — вопрос только в цене и эффективности. Так, например, в Нижневартовском районе муниципальные власти за весь 2017 год готовы за все те же услуги заплатить всего 102 тыс. рублей.
Фронтовой контроль
Напомним, что впервые поручение снизить расходы на освещение деятельности региональной власти Владимир Путин дал еще в январе 2014 года. В 2015 году тема неоправданных расходов на СМИ поднималась вновь. Тогда на форуме ОНФ президент возмутился, что на эти цели регионы выделили 36,2 млрд рублей — на тот момент это составляло 8,4% дефицита федерального бюджета.
«Надо понять, на что они (деньги. — «Газета.Ru»). Эта информация должна быть максимально прозрачной, и тогда не удастся просто подкармливать свои карманные средства массовой информации. На то и щука в реке, чтобы карась не дремал», — инструктировал сторонников президент.
Осенью того же года представителями всех думских фракций был внесен законопроект, запрещающий региональным властям тратить деньги на информирование граждан о своей деятельности, «за исключением случаев, связанных с оказанием государственных услуг, и случаев, прямо установленных федеральными законами».
За крупные траты — от 1,5 млн до 7,5 млн рублей — чиновников предлагалось наказывать штрафом от 100 до 300 тыс. рублей, либо вменять принудительные работы на срок до двух лет, либо лишать свободы на два года.
За особо крупные траты — более 7,5 млн рублей — предусматривался штраф до 500 тыс. рублей или тюремный срок до пяти лет.
Законопроект получил положительный отзыв правительства при условии его доработки, однако до сих пор не принят. Как видно из размещаемых сейчас тендеров, закон этот в целом популистский, поскольку легко обходится — достаточно просто раздробить общую сумму на несколько конкурсов.
«Появление этого законопроекта было связано с ОНФ — понятно, кто за этим движением в то время стоял. Но думаю, что Вячеслав Володин (ныне спикер Госдумы. — «Газета.Ru») заинтересован в нормализации отношений с губернаторским корпусом и не будет вместе с водой выплескивать ребенка. Окончательно свернуть медийную активность, когда одним из требований Москвы к губернаторам является повышение доверия, не выглядит логичным. На мой взгляд, элементы самоцензуры сработали, поэтому закон не принят», — рассуждает глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Он также добавляет, что губернаторы и так снизили свои расходы и никаких дополнительных мер принимать в отношении них не нужно.
Координатор законодательных инициатив ОНФ в Государственной думе Наталья Костенко, напротив, заявила «Газете.Ru», что ОНФ продолжает контролировать ситуацию с расходами губернаторов на СМИ.
«Президент дал поручение оптимизировать расходы на СМИ, а Минфину — контролировать этот процесс бессрочно. В 2015 году оно было выполнено, потому что в итоге расходы оптимизировались почти на миллиард», — комментируют во «фронте».
По словам Костенко, тема опять обсуждалась на прошедшем в ноябре Форуме действий.
«Направления мониторинга меняются. Сейчас вместе с «Открытым правительством» мы наблюдаем за тем, как регионы публикуют детальные отчеты об этих затратах: кому и как они распределяют деньги. Ведь не все средства проходят через закупки, некоторые идут по субсидиям и грантам. Эти отчеты позволяют нам анализировать не только количественные показатели расходов, но и качественные: на что тратятся средства, которые должны идти на информирование жителей конкретных регионов. Традиционно весной мы представляем результаты нашей работы в этой сфере», — пояснила Наталья Костенко.
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков считает, что проблема не в самих затратах, а в их эффективности.
«Без информационного обеспечения работать невозможно. Как власть будет сообщать, что она делает, к чему людям приготовиться в следующем году? Другое дело — нужно отделять информирование от пиара. Если это поддержка нужных власти сайтов — это одно, а если это информирование граждан о деятельности органов власти — другое. Конечно, неплохо было бы оценить конкретные регионы по конкретным статьям расходов на конкретные виды информации, а не все в кучу по совокупности», — рассуждает эксперт, отмечая, что сегодня профессиональных исследований в сфере информационных технологий, которые могли бы показать, на что нужно тратить деньги, нет.
Чеснаков полагает, что траты на информирование необходимы, потому что подход «давайте все перекроем» опасный.
«Ведь тогда граждане перестанут получать не только рассказы о «прекрасном губернаторе», но и нужный сигнал о деятельности власти. Понятно, что в ряде регионов губернаторы заменяют информирование публикациями о себе любимых, но это вопрос подачи и смысла, а не столько объемов финансирования», — считает Чеснаков.
Корпоративные траты
На фоне некоторых регионов не такими большими кажутся затраты на СМИ со стороны федеральных государственных структур. Так, например, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ разместило тендер на 3,55 млн рублей на оказание услуг по предоставлению «неисключительных прав на пользование информационно-аналитической системой по мониторингу СМИ для нужд министерства». А Управление капитального строительства №900 при Спецстрое готово заплатить 5,8 млн рублей примерно за те же услуги, притом что составление ежедневного дайджеста по ключевым словам, согласно опрошенным «Газетой.Ru» специалистам на рынке, обходится не дороже 3 млн в год даже самым крупным структурам.
При этом такому заметному учреждению, как ФГБУ «Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса», не жалко 15,4 млн рублей на оказание услуг по подготовке и размещению в СМИ и сети интернет информационных тематических материалов и проведению информационных мероприятий.
Гораздо большие расходы у госкорпораций. В ноябре, например, Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» разметила тендер размером 99,5 млн рублей на оказание услуг по информационному сопровождению в международном информационном поле и проведение мероприятий. При этом надо учитывать, что «Ростех» — это зонтичный бренд, в структуру которого входит полтора десятка отдельных промышленных брендов, у каждого из которых своя структура трат на пиар.
Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» готово потратить 26,4 млн рублей на производство и размещение рекламно-информационных материалов у единственного поставщика — телеканала «Телеканал-Подмосковье» — в целях продвижения своих услуг.
«Сбербанк России» готов отдать 2,1 млн рублей за доступ к электронной базе СМИ и информационным лентам новостей для нужд своего центрального аппарата. Еще 24,7 млн в компании Германа Грефа планируют заплатить за мониторинг российских и иностранных СМИ и социальных сетей на предмет содержания новостных сообщений о своей деятельности и деятельности конкурентов, а также событий банковской сферы и ключевых общественно-политических событий в России и за рубежом на 2017 год.
Не отстает в своей медиаактивности и «Газпром», «дочки» которого также готовы вложить миллионы рублей в информационный рынок многих регионов. Так, например, «Газпром-трансгаз Самара» в ноябре разместил сразу несколько тендеров на сумму свыше 3,45 млн рублей на публикацию в СМИ информационных материалов, а «Газпром-трансгаз Сургут» готов заплатить 1,77 млн на территории Ханты-Мансийского автономного округа и 1,33 млн — на территории Тюменской области. «Газпром-трансгаз Ухта» на те же цели готов потратить еще больше — 4,25 млн рублей.
Наталья Черешнева