В случае продолжения судебного разбирательства с «Роснефтью» в апелляционной инстанции РБК будет отстаивать позицию о неправомерности взыскания ущерба с медиахолдинга и журналистов, заявил RNS глава юридического департамента РБК Тимофей Щербаков.
«В данном случае наша позиция будет строиться на том, что мы заявляли и в первой инстанции, поскольку в апелляции мы не можем представлять новых доказательств. Будем доказывать, что в принципе взыскивать репутационный вред, которого не наступило, нельзя. Поскольку никаких неблагоприятных последствий не произошло и все доводы «Роснефти» являются гипотетическими, мы будем говорить о том, что здесь, безусловно, не может идти речи о каком-либо взыскании. Мы не удовлетворены тем, что материал РБК признан недостоверным», — подчеркнул он.
В апреле 2016 года «Роснефть» подала в суд на РБК из-за статьи «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP», в сентябре юристы нефтекомпании заявили о репутационном ущербе «Роснефти» на 3,124 млрд руб. В РБК заявили, что считают необоснованными выдвинутые претензии.
Ответчиками по исковому заявлению выступают журналисты Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова, Максим Товкайло, компания «Бизнес-Пресс», а также РБК-ТВ и его ведущий Константин Бочкарев.
12 декабря Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск «Роснефти» к РБК, обязав медиахолдинг и его журналистов выплатить 390 тыс. рублей и удалить материал о главе нефтяной компании Игоре Сечине. «Роснефть» требовала взыскать с медиахолдинга и журналистов 3,178 млрд рублей.
Оригинальный заголовок: РБК: в споре с «Роснефтью» не может идти речь о взыскании ущерба с медиахолдинга и журналистов