На Западе решают, как бороться с недостоверными новостями
Во время президентских выборов в США распространяемые через Facebook фейковые новости обогнали по уровню интереса читателей популярные публикации авторитетных изданий. В итоге 20 самых популярных фальшивок собрали 8 миллионов 711 тысяч перепостов, лайков и комментариев, тогда как 20 самых популярных статей СМИ — почти на полтора миллиона меньше.
В Германии депутаты из правящей коалиции предложили ужесточить наказание за распространение дезинформации и фальшивых новостей. Как следует из инициативы, «сплочение демократических сил против манипуляций» предполагает фактическое цензурирование не только СМИ, но даже Интернета — вплоть до принудительного удаления записей в соцсетях, которые покажутся сомнительными некому надзорному органу. Немецкие издания признают: идея возникла в русле недавних заявлений спецслужб и первых лиц ФРГ о «вероятном вмешательстве Москвы» в парламентские выборы в 2017 году. Как заявил газете «Райнише пост» глава комитета бундестага по внутренним делам депутат ХДС Ансгар Хевелинг, «ужесточение наказания будет разумным, если речь идет о целенаправленной кампании» по дезинформации в медийном пространстве. О каких именно проявлениях идет речь, он не уточнил, но повторил версию о заговоре: «Россия заинтересована в том, чтобы расколоть и смутить наше общество. Угроза велика». Другой консервативный политик Патрик Зенсбур высказался более конкретно, предложив создать что-то вроде надзорной комиссии, которая будет «вычислять пропагандистские сайты». Как пишет «Шпигель онлайн», законодатели хотели бы «обязать «Фейсбук» оперативно удалять записи, которые являются заведомо лживыми».
Эксперты сомневаются, что идея регулировать пространство Интернета осуществима в принципе
Впрочем, эксперты сомневаются, что идея регулировать пространство Интернета осуществима в принципе. Тем более что в Германии, как и в других странах, предусмотрено наказание за клевету, и любой гражданин может обратиться в суд с иском к изданию. Именно поэтому глава фракции социал-демократов в бундестаге Томас Опперман поддержал идею с осторожностью: в борьбе с недобросовестной информацией в СМИ нужно сначала «исчерпать все правовые средства и лишь в случае дефицита механизмов идти по пути ужесточения». К слову, в рядах СДПГ признали: предстоящая предвыборная кампания — все-таки внутреннее дело Германии, а потому призвали коллег к «партийной самодисциплине» во избежание войны компроматов. Авторы инициативы ничего не говорят и о том, как «дополнительные меры» по регулированию СМИ и Интернета соотносятся с принципом свободы слова, которая находится под защитой Основного закона ФРГ. Напомним, что экс-посол США в России Майкл Макфол, призвавший недавно объявить некоторые российские СМИ «иностранными агентами», также признал: эта идея противоречит первой поправке к Конституции США, и реализовать ее будет непросто.
Екатерина Забродина
Российская газета