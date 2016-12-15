Крупным скандалом завершился сегодняшний брифинг представителей Саратовского областного суда на площадке местной ГТРК.
Зампред инстанции Евгений Шепелин дебютировал в качестве главы комиссии Совета судей РФ по связям с прессой практически перед пустой аудиторией. Планировалось, что он расскажет об итогах Всероссийского съезда судей, который на минувшей неделе прошел в Москве.
Абсолютное большинство саратовских СМИ, в том числе, лидеры медиарынка, на мероприятии не присутствовали — либо не получили приглашения, либо проигнорировали событие.
Руководитель спецпроектов ГТРК Анна Савина сообщила корреспонденту ИА «Взгляд-инфо», что «организацией занималось управление Судебного департамента».
«Мы просто предоставили площадку. Они сами приглашали СМИ. Свяжитесь с Логаком Борисом Моисеевичем (пресс-секретарь Судебного департамента в Саратовской области – ред.)», — сказала она.
Мы позвонили господину Логаку, чтобы выяснить, с чем связан недемократичный избирательный подход в проведении брифинга: по данным на 16.30, о встрече в разделе «Яндекс.Новости» повествуют лишь две заметки одного издания — «ИА «Свободные новости» (пул Аркадия Евстафьева представляла Анастасия Лухминская).
«А мы что, обязаны?» — нервно отреагировал Логак на вопросы журналиста о том, какие и сколько изданий присутствовали на брифинге; наш собеседник после нескольких общих фраз бросил трубку. Напоминаниям о Законе РФ «О СМИ» и праве на устный запрос официальный представитель Судебного департамента значения не придал, о чем красноречиво свидетельствует диктофонная запись разговора.
Не получили приглашений такие рейтинговые, цитируемые и популярные СМИ, как ИА «Версия-Саратов», наше агентство, ИГ «Четвертая власть».
Не участвовали в брифинге «СарБК», «Саринформ.ру», «Регион.64» «Cаринформ.ком», «Саратовдейли», телеканал «Саратов24», корпункт «Интерфакса» и другие известные СМИ. Нет сообщений о событии на сайтах «КП-Саратов» и «Саратовньюс».
Из первой десятки самых посещаемых изданий Саратовской области не было никого, кроме «Свободных новостей» (балансируют между 9 и 10 местами; данные Liveinternet).
«Может быть, пресс-служба считает мероприятия с участием заместителя руководителя незначительными, но это не так. Хотелось бы, чтобы впредь на такие брифинги приглашали всех без исключения», — выразил недовольство главный редактор «Версии» Александр Радин.
Главный редактор ИА «Взгляд-инфо» Николай Лыков отметил следующее: «О дебюте Шепелина на посту председателя комиссии Совета судей РФ по взаимодействию с прессой можно смело писать фельетоны. По моим впечатлениям, Евгений Александрович с радостью выступил бы и перед пустым залом или зеркалом, раз положение обязывает отчитаться о событии. Так было бы символичнее и, на мой взгляд, честнее по отношению к саратовским СМИ, чем неуклюжая и безыскусная имитация открытости. Полагаю, что Съезд судей допустил стратегическую ошибку, назначив господина Шепелина куратором медийной сферы, и в том, что это мнение имеет под собой основания, нам еще не раз придется удостовериться».
На сайте судебного департамента примерно полтора часа назад появился пресс-релиз об итогах брифинга, однако Борис Логак предпочел не публиковать снимки зала, ограничившись лишь фото президиума.
«Спикеры подробно остановились на итогах съезда, особо осветив проблемные темы, связанные с социальной защитой судей, конфликтом интересов, правоприменительной практикой, повышенной нагрузкой судей. Присутствующие на брифинге журналисты печатных и электронных СМИ задали ряд вопросов, связанных с обеспечением освещения судебных процессов, а также задачами, стоящими перед судебной системой области по реализации решений съезда», — написал автор релиза. Никакой конкретики в тексте не приводится: тема конфликта интересов не раскрыта, остается неясным и то, какие вопросы были заданы судьям.
В брифинге приняла участие Римма Волосатых, в прошлом — одна из самых компетентных и узнаваемых судей и зампредов Саратовского облсуда. В юридических кругах многие предполагают, что отставка госпожи Волосатых произошла по инициативе краснодарца Василия Тарасова, сменившегося в 2009 году Александра Галкина на посту председателя облсуда.
«Возвращение судьи в отставке Волосатых в лоно областной Фемиды, как отмечают в адвокатском сообществе, может быть связано с желанием экс-прокурора Саратовской области, а ныне председателя Нижегородского областного суда Анатолия Бондара придать саратовскому суду хоть какие-то признаки открытости, респектабельности, интеллигентности, цивилизованности», — считает источник нашего агентства.
О том, помогла ли Римма Волосатых поменять что-либо в отношении действующего руководства Саратовского областного суда к прессе, вы можете судить по уровню организации сегодняшнего брифинга.
Редакция обязательно проинформирует высшие органы судейского сообщества России о дебюте Евгения Шепелина.