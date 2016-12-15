ФАС считает, что спор между ведомством и Google и должен разрешать арбитраж, а не Суд по интеллектуальным правам (СИП). Об этом ТАСС сообщил представитель антимонопольного ведомства.
«Передавая дело в СИП, суд исходил из необходимости установления квалификации соглашений Google в качестве лицензионных соглашений либо в качестве соглашений о поставке и распространении товара. Между тем, решение и предписание ФАС России вынесены по факту совершения Google нарушения, предусмотренного ч.1 ст.10 закона о защите конкуренции (злоупотребление доминирующим положением). ФАС России не разрешал вопросы исключительных прав Google на его интеллектуальную собственность. Предметом рассмотрения дела являлся исключительно вопрос продвижения Google своих приложений и сервисов, используя свою рыночную власть и доминирующее положение в отношении магазина приложений Google Play», — пояснили в ФАС.
Ведомство полагает, что СИП не обладает компетенцией рассматривать жалобы по данной категории дел, и поэтому ФАС оспаривает такое решение суда. Ранее суд зарегистрировал кассационную жалобу ФАС по этому вопросу. Рассмотрение дела назначено на 21 декабря.
Ранее Арбитражный суд Московского округа передал дело по кассационной жалобе Google Inc. и Google Ireland Limited в СИП. Компании оспаривают решение ФАС о виновности корпорации в злоупотреблении доминирующим положением на рынке магазинов мобильных приложений на Android.
О чем спорят Google и ФАС
В сентябре 2015 г. ФАС признала корпорацию Google — Google Inc. и Google Ireland Ltd. — нарушившей закон о защите конкуренции (ч. 1 ст. 10) по жалобе «Яндекса».
По мнению ФАС, нарушения Google заключаются в том, что для работы магазина Google Play на платформе Android приложения корпорации должны быть обязательно установлены на устройство, причем размещены на приоритетных местах. Также поисковая система Google должна использоваться по умолчанию. При этом компания ограничивает возможности предустановки конкурирующих приложений.
Ведомство выдало Google предписание устранить нарушения. ФАС также наложила на американскую корпорацию штраф в размере 9% от оборота на российском рынке за 2014 г. плюс инфляция — 438 млн руб.
Google до сих пор полностью не выполнила предписание регулятора, за что уже получила еще два штрафа на общую сумму 1 млн руб.
Американская корпорация сейчас оспаривает все штрафы в суде.
Глава ФАС Игорь Артемьев указывал, что, исходя из опыта ведомства, Google может оспаривать решение службы минимум год, поэтому процесс устранения нарушений и выплаты штрафа может затянуться.
ФАС также обратилась в суд с иском о принудительном исполнении решения по делу об Android. Таким образом, дело перешло из области административного права в область уголовного права, и топ-менеджеры корпорации могут лишиться свободы на 2 года, отмечал ранее Артемьев.