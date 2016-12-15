 

%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d1%8c1«Роснефть» обжалует решение Арбитражного суда Москвы, частично удовлетворившего иск компании к медиахолдингу РБК о защите чести и деловой репутации, из-за недостаточной компенсации, назначенной судом. Об этом сообщил ТАСС вице-президент и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

«Роснефть» требовала в суде взыскать с ответчиков более 3 млрд рублей и опровергнуть сведения из статьи под названием«Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP», в которой сообщалось, что глава «Роснефти» Игорь Сечин якобы просит правительство ограничить права покупателей акций российской компании, опасаясь, что BP соберет блокирующий пакет в ходе приватизации 19,5% акций.

Судья Убуша Болдунов обязал РБК удалить оспариваемую публикацию и разместить опровержение, а также компенсировать стороне истца судебные расходы. Также суд взыскал с РБК 390 тыс. рублей в качестве компенсации. «Мы обжалуем решение суда, так как считаем сумму штрафа недостаточной для того, чтобы предотвратить безнаказанность действий, наносящих ущерб деловой репутации компании», — сказал он.

Ранее представитель РБК также сообщал, что медиахолдинг намерен обжаловать решение суда. Решение по иску «Роснефти» было вынесено 12 декабря.

 ТАСС