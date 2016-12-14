Кремль меняет подписку
После перестановок в администрации президента РФ изменился и существенно уменьшился перечень газет, на которые подписываются кремлевские чиновники. Например, из списка исчезли крымские СМИ, зато добавились журналы «Пенсия» и «Дилетант». «Газета.Ru» изучила, что сейчас читают в Кремле.
Сегодня управделами президента РФ должно подвести итоги тендера на оказание услуг по оформлению подписки и по доставке российских периодических изданий в 2017 году для чиновников из аппарата Кремля. Как следует из конкурсной документации, на эти цели администрация президента готова потратить 6,5 млн руб. Эта сумма сопоставима с предыдущими годами: в 2016 году на подписку российских СМИ было потрачено 6 млн руб., в 2015-м — 5,6 млн руб.
В перечне прессы, закупаемой для Кремля, общественно-политические и деловые СМИ. При изучении документации за прошлые годы становится ясно, что с каждым годом у чиновников снижается спрос на бумажные газеты и журналы.
Если в 2015 году чиновники администрации президента были подписаны на 244 издания, то в 2016 году — только на 222. В 2017-м количество наименований уменьшилось до 214.
При этом за последние пять лет почти на 10% сократилось количество выписываемых газет. Например, наибольшей популярностью в администрации пользуется газета «Коммерсантъ». В этом году на ежедневный выпуск подписано 58 чиновников, однако в 2012 году на него было подписано 68 человек. Такая же история приключилась и с «Известиями»: 43 против 55. Уменьшилось в Кремле и количество читателей «Российской газеты».
При этом число читателей у оппозиционной «Новой газеты» остается неизменным — 24 человека.
Надо отметить, что имена чиновников в конкурсной документации скрыты за порядковыми номерами. Хотя в прошлом году при закупке изданий управделами в конкурсной документации указало имена подписчиков. Так что, сопоставляя номера и списки СМИ, можно приблизительно определить, кто и какие издания выписал в Кремле на следующий год.
Например, в прошлом году под номером один стоял перечень изданий, который доставлялся в Кремль для Владимира Путина.
Если предположить, что «первый абонент» остался прежним, то окажется, что из списка СМИ, на которые был подписан президент, исчез журнал «Профиль».
После президента в прошлогоднем списке подписчиков в конкурсной документации указывались издания, на которые был подписан глава администрации президента Сергей Иванов. В августе 2016 года он был отправлен в отставку, а администрацию возглавил Антон Вайно.
Судя по конкурсной документации, он отказался от бюллетеня «Новые законы и нормативные акты», в остальном же предпочтения не изменились. Вайно получает газеты «Коммерсантъ», «Ведомости», «Известия», «КП», «МК», «Новую газету», «Независимую» и «РБК», а также журналы Forbes, Geo и «Вокруг света».
При этом Вайно является единственным чиновником в администрации, кому в приемную приносят журнал The Hollywood Reporter о жизни голливудских звезд.
Также в прошлом году Вайно был единственным подписчиком журнала Conde Nast Traveller. Это издание посвящено новостям туризма, авиакомпаний и отелей, а также пляжному, семейному отдыху и шопингу в странах мира. В этом году на издание подписался еще один чиновник. Так что в 2017 году в администрацию будут приносить два номера издания.
После главы администрации президента в прошлогодней конкурсной документации на подписку российских СМИ шел его заместитель по внутренней политике Вячеслав Володин. В этом году он стал спикером Госдумы, а на его место был назначен Сергей Кириенко.
Если предположить, что последовательность «абонентов» в закупочной документации этого года не изменилась, то в перечне Кириенко будет скрываться под номером шесть и к нему в приемную будет приходить точно такой же комплект из 20 изданий, как и Володину.
При этом в перечне, помимо общественно-политических изданий, значится и одно развлекательное — «МК Бульвар».
Судя по всему, не изменились вкусы и у другого заместителя главы администрации президента — Алексея Громова. В этом году к нему в приемную приходил комплект из 38 изданий. При этом он был единственным чиновником, кому доставлялся журнал «Русский пионер», который возглавляет входящий в «кремлевский пул» спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников и для которого писал колонки президент Владимир Путин. Тот же набор прессы в этом году заказан для чиновника, скрывающегося под номером семь.
Между тем в перечне прессы, которая будет доставляться в администрацию президента, появились новые наименования. Например, чиновнику, который скрывается под номером десять и, предположительно, является пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, будет доставляться журнал «Дилетант».
Другая новинка — «Вестник ГЛОНАСС» ляжет на стол чиновнику под номером 14. Предположительно, это помощник президента Игорь Левитин.
Кроме того, в этом году администрация президента подписалась и на другие новинки: журналы «Пенсия», «Юрист спешит на помощь», «Справочник кадровика», «Социально-гуманитарные знания», также заказана подписка на интернет-издание Slon.ru (сейчас — Republic).
Из перечня ушло такое специфическое издание, как «Спорт для всех». Оно приходило в приемную начальника управления президента РФ по обеспечению деятельности Государственного совета РФ Михаила Брюханова.
Также со следующего года в администрацию президента не будут приходить крымские СМИ: «Голос Крыма» и «Крымские известия».
На эти издания был подписан полпред по Крымскому федеральному округу. Однако в этом году Крым был включен в Южный федеральный округ, и должность была упразднена. Также в списке больше нет газеты «Твой день», которая сейчас уже не выходит.
При этом надо отметить, что в перечне прессы есть еще несколько «мертвых изданий». Например, несколько чиновников заказали себе журнал «Русский репортер», который не выходит с лета, а также газету «Новые известия», которая также не издается в бумаге.
Геннадий Зубов