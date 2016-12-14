В издаваемых при содействии МВД научных журналах усмотрели фальсифицируемые статьи, следует из исследования «Диссернета». Всего эксперты усмотрели некорректные заимствования в материалах более чем 500 изданий
Некорректная редактура
В издаваемых при содействии силовых ведомств научных журналах большое количество сфальсифицированных научных материалов, следует из данных «Диссеропедии российских журналов». Проект 13 декабря запустили участники сообщества «Диссернет», которые ищут фальсификации в диссертациях.
Создатель «Диссеропедии» Лариса Мелихова рассказала РБК, что эксперты изучили свыше 500 научных изданий. Во всех, сказала Мелихова, усмотрели признаки некорректной редакционной политики, когда используемые материалы других авторов цитируются без упоминания первоисточника. Среди проанализированных изданий оказалось свыше 50 юридических журналов, в том числе десять изданий, издаваемых вузами Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и Министерства внутренних дел (МВД) из Рязани, Воронежа, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Больше всего заподозренных в фальсификациях авторов научных работ издавались в журналах «Закон и право», «Вестник Московского университета МВД» и «Вестник экономической безопасности», пришли к выводу эксперты «Диссернета».
Подозрительные журналы
Ежемесячный журнал «Закон и право» издается с 1997 года. Согласно официальному сайту, он выходил при содействии Минюста и МВД (есть скриншот), но сейчас информация об этом убрана. Главным редактором является профессор Московского университета МВД Нодари Эриашвили. Главред два раза участвовал в необоснованном присуждении ученых степеней, считают эксперты «Диссернета». По их мнению, члены редколлегии журнала также необоснованно присуждали научным сотрудникам кандидатские и докторские степени, сообщается о 66 таких случаях.
«Вестник Московского университета МВД» получил регистрацию СМИ в 2003 году после объединения Московской академии МВД, Московского института МВД и Юридического института МВД. Созданный на базе этих структур, университет стал крупнейшим вузом по подготовке полицейских. Научным редактором журнала с начала работы университета был Эриашвили.
«Вестник Московского университета МВД», утверждают в «Диссернете», как минимум 32 раза выпускал статьи с неоформленными заимствованиями, и 12 раз в журнале появлялись статьи, чьи авторства периодически менялись. Журнал, несмотря на вопросы к его публикациям со стороны «Диссернета», с 2008 года включен в систему Российского индекса научного цитирования, и ему присвоен международный стандартный номер сериальных изданий. Журнал известен в кругах соискателей научных степеней: сейчас на сайте издания сообщается о переизбытке материалов — новые статьи для публикации не принимаются до середины 2017 года.
«Вестник экономической безопасности» выходит с 2007 года. Журнал доступен в Научной электронной библиотеке, на него можно оформить подписку в «Роспечати». Судя по «Диссеропедии», журнал как минимум дважды публиковал научные статьи, которые во многом совпадают с уже опубликованными. По утверждению «Диссернета», в редколлегию «Вестника экономической безопасности» входят 15 человек, причастных к необоснованному присуждению ученых степеней. Среди участников редколлегии — члены диссовета университета МВД профессор Анатолий Прудников, профессор Анатолий Шергин и экс-профессор Михаил Максимцов. Эксперты «Диссернета» считают, что члены диссовета участвовали как научные оппоненты и научные руководители в некорректной защите диссертаций, которые были опубликованы без указания заимствований.
Эксперты «Диссернета» утверждают, что журналы требуют от авторов присылать не только рукопись, но и уже готовые рецензии, что запрещено правилами Высшей аттестационной комиссии (ВАК). ВАК, ФСИН и МВД на запрос РБК оперативно не ответили. В Минюсте заявили, что не имеют отношения ко всем трем журналам, на которые указывает «Диссернет».
Все три издания, о которых говорят эксперты «Диссернета», находятся по одному адресу — там же расположен Московский университет МВД. Пресс-служба вуза перенаправила запрос РБК о редакционной политике изданий к редакциям журналов.
«Мы не можем все проверить. Если начнем прогонять через «Антиплагиат», то невыгодно будет выпускать журнал», — рассказал РБК Артур Миронов, главный редактор «Вестника Московского университета МВД» и «Вестника экономической безопасности». Из-за небольшого штата сотрудников «бремя выслеживания» плагиата лежит исключительно на авторе, заявил РБК Эриашвили из «Закона и права». По его словам, треть заявок приходится отклонять из-за нарушения правил подготовки научных работ. Эриашвили подсчитал, что около половины опубликованных в журнале работ написаны сотрудниками силовых структур, при этом количество попыток фальсификаций у силовиков сравнимо с гражданскими соискателями.
Закрытая структура
Проблема с фальсификацией научных работ в российских юридических изданиях существует не первый год, так как до сих пор не решен вопрос с ответственностью за плагиат, заявил РБК заведующий сектором уголовного права Института государства и права РАН Сергей Максимов. По его мнению, немногие издания позволяют себе серьезные научные исследования, а внешнее рецензирование, как правило, формально. «Без моего ведома переиздали с кучей искажений даже мой учебник по уголовному праву. Что уж говорить про тех, кто фальсифицирует кандидатские», — привел пример эксперт.
У силовиков свои диссертационные советы, в последние годы они предпочитают защищаться исключительно в ведомственных вузах, рассказал источник РБК в экспертном совете по праву ВАК. Собеседник РБК отметил, что чаще всего фальсификации допускают на уровне научных руководителей, но это выясняется, только когда такие факты становятся публичными. Нередко в ведомственных вузах защита диссертаций закрыта, поскольку темы, которые выбирают авторы научных работ, как правило, связаны с безопасностью страны, а это существенно осложняет контроль за процессом, подчеркнул источник.
Зачастую ведомственные вузы — «поставщики сомнительной продукции», поскольку в них проще оказать давление на нижестоящих сотрудников, подчеркнул Максимов. «Здесь все работают в приказном порядке и отношения начальник — подчиненный выражены гораздо сильнее, чем в гражданских вузах. Значит, возможностей отказаться от фальсификации без последствий для себя гораздо меньше», — отметил Максимов.
Возможности и признание
Наличие научной степени дает практическую пользу: юристы со степенью, сказала РБК участник «Диссернета» Ника Шадова, освобождаются от сдачи экзамена, необходимого для получения должности судьи. Кроме того, судьи со степенью, прокуроры и следователи получают за них доплаты и надбавки: 5% от оклада за кандидатскую и 10% — за докторскую. Наличие ученой степени может помочь при назначениях на вышестоящие должности, во время прохождения аттестации и в процессе представления на присвоение классных чинов и званий, добавил РБК экс-начальник главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Дмитрий Довгий. Когда на новую должность претендуют равные кандидаты, то выберут того, кто со степенью, пояснил Довгий.
Но из-за загруженности на госслужбе карьера и подготовка качественной докторской несовместимы, сказал РБК профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин, который неоднократно выступал в университете МВД в качестве официального оппонента соискателей ученых степеней. На защите нередко выявляют некорректное цитирование, вспомнил Лабин.
Прежде такого массового заимствования не было, рассказал Довгий. Но вопросы престижа и признания со стороны коллег от получения научных степеней оставят спрос на фальшивые диссертации на высоком уровне, выразил уверенность Довгий.
РБК:
Оригинальный заголовок: Ненаучный подход МВД