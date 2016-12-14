Арбитражный суд Московского округа зарегистрировал жалобу ФАС РФ на свое определение, которым кассационная жалоба Google на судебные акты двух нижестоящих инстанций, подтвердивших законность решения и предписания ФАС по делу о мобильных приложениях для Android, была передана в Суд по интеллектуальным правам (СИП).
Как следует из информации на сайте суда, кассационная жалоба ФАС поступила в окружной суд 9 декабря, дата ее рассмотрения еще не назначена.
ФАС в сентябре 2015 года признала Google нарушителем закона о конкуренции, усмотрев в действиях компании злоупотребление доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android. ФАС предписала до 18 декабря 2015 года устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств. Дело было возбуждено по жалобе компании «Яндекс».
Google обратился в суд с требованием признать решение и предписание ФАС недействительными, однако арбитраж Москвы в марте это заявление отклонил, а апелляционный суд в августе утвердил решение первой инстанции, после чего оно вступило в законную силу. Google подала кассационную жалобу на судебные акты двух инстанций, которую окружной суд 1 декабря решил передать по подсудности в СИП. Мотивы такого решения неизвестны, так как разбирательство проходит в закрытом режиме и судебные акты не публикуются.
В соответствии с предписанием антимонопольного ведомства, Google должен устранить нарушения, к которым ФАС отнесла, в том числе, обязательную предустановку на мобильные устройства вместе с Google Play ряда других приложений компании, а также запрет на предустановку приложений иных компаний. За выявленные нарушения ФАС привлекла компанию к административной ответственности, наложив на нее 11 августа штраф в размере 438 миллионов рублей. Google оспорил постановление ФАС о штрафе в суде, но это заявление пока не рассмотрено.
Срок исполнения предписания Google истек 29 августа. ФАС 2 ноября привлекла Google Inc. и Google Ireland Limited к административной ответственности за неисполнение предписания, оштрафовав каждую из компаний на 500 тысяч рублей. Эти штрафы Google также оспорил в суде. В свою очередь ФАС подала иск о понуждении американской компании к исполнению предписания, к производству этот иск пока не принят.