Православный активист Юрий Задоя обратился в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации в отношении шести средств массовой информации, сообщили FlashSiberia в канцелярии Кировского районного суда Новосибирска.
«Первое заседание назначено на 11.00 22 декабря», — сказал собеседник агентства.
Как сообщил FlashSiberia источник в суде, Ю.Задоя требует с шести изданий — «Ислам Ньюс», Топ54, «Курьер.Среда.Бердск», «Сибинфо», «Аргументов недели» и агентства FlashSiberia — опровергнуть сообщения о том, что он якобы напал на участников зомби-парада в Новосибирске.
Кроме опровержения активист требует с каждого издания по 300 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.
Вместе с тем, агентство FlashSiberia отмечает, что не распространяло новости с зомби-парада, о которых указывает в своем иске Ю.Задоя.
FlashSiberia специально для православного активиста напоминает, в каких новостях он был упомянут, начиная с момента создания агентства в марте 2015 года:
Награда за скандальный «Тангейзер» передана в музей Новосибирска — 17.12.2015
Православный активист сдал сына в психбольницу из-за отказа последнего соблюдать пост — 13.07.2016
Организатор новосибирского концерта «Ленинграда» попал под суд за мат со сцены — 21.07.2016
Сергей Шнуров пообещал петь, даже если у него будут забирать всю выручку от концертов — 02.08.2016
Организатор новосибирского концерта «Ленинграда» заплатит 40 тыс. руб. за мат со сцены — 02.08.2016
Православные активисты из Новосибирска требуют уволить Сергея Шнурова с Первого канала — 16.09.2016
Жительница Новосибирска просит Путина спасти город от православных активистов — 03.11.2016
Жители Новосибирска требуют наказать православных активистов — 11.11.2016
Православный активист Юрий Задоя стал известен после того, как объявил себя потерпевшим от деятельности панк-группы Pussy Riot. В течение нескольких лет он выступал с требованиями запрета ряда культурных мероприятий в городе, в частности, рок-концертов и «монстрации». Он также «прославился» тем, что добился направления своего сына Константина в психиатрическую больницу из-за отказов последнего посещать церковные службы и соблюдать пост.