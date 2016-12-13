Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России во второй раз возбудила дело против американской Google за неисполнение предписания службы, приступит к его рассмотрению после составления протокола 28 декабря, заявил РИА Новости замглавы ФАС Сергей Пузыревский.
«Тридцатого ноября 2016 года во второй раз ФАС России возбудила административные дела в отношении компаний Google Inc. и Google Ireland Limited за неисполнение предписания антимонопольного ведомства», — сказал он, добавив, что составление протокола назначено на 28 декабря.Как сообщили в пресс-службе ФАС, составление протокола — это одна из ключевых стадий по делу, завершающая процесс административного расследования. После составления протокола дело перейдёт в стадию рассмотрения, где будет принято решение о виде и размере наказания. «О дате рассмотрения будет сообщено позднее», — уточнил представитель ФАС.
ФАС в сентябре 2015 года признала Google виновной в нарушении закона о конкуренции, в частности, в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android. Ведомство предписало компании до 18 декабря 2015 года устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств. Однако затем исполнение предписания неоднократно затягивалось из-за судебных разбирательств. В начале ноября этого года ФАС оштрафовала Google на общую сумму 1 миллион рублей за неисполнение предписаний в срок.
После этого в пресс-службе ФАС сообщили, что антимонопольная служба до 28 ноября ожидает от Google сообщения об исполнении предписания по устранению нарушений на рынке мобильных приложений, в противном случае последуют меры. Глава службы Игорь Артемьев сообщал, что ФАС выпишет Google еще один штраф примерно на 1 миллион рублей, если компания не исполнит предписание службы в этот срок, после чего обратится в суд о понуждении к исполнению. Однако предписание в срок исполнено не было, и служба направила в суд иск о понуждении к исполнению предписания.
За нарушение на рынке ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей, что составило 9% от оборота компании на рынке магазинов мобильных приложений РФ за 2014 год.
ФАС возбудила дело против Google за неисполнение предписания во второй раз
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России во второй раз возбудила дело против американской Google за неисполнение предписания службы, приступит к его рассмотрению после составления протокола 28 декабря, заявил РИА Новости замглавы ФАС Сергей Пузыревский.