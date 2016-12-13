Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 9 января заявление компании Google Ireland Limited, которая требует отменить постановление ФАС России от 2 ноября о привлечении ее к административной ответственности в виде штрафа в 500 тысяч рублей, следует из опубликованного определения суда.
В определении говорится, что Google Ireland Limited не приложила к заявлению выписки из единого государственного реестра юридических лиц в отношении сторон или распечатки сведений из ЕГРЮЛ с официального сайта ФНС РФ, заверенные надлежащим образом. Если до 9 января недостаток будет устранен, суд примет заявление к производству.
Ранее арбитраж Москвы назначил на 20 декабря основные слушания по заявлению Google Inc., также требующей признать незаконным штраф в размере 500 тысяч рублей, наложенный ФАС России постановлением от 2 ноября. Обе структуры Google были привлечены к ответственности за неисполнение предписания антимонопольного ведомства.
ФАС в сентябре 2015 года признала Google виновной в нарушении закона о конкуренции, в частности, в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android. Ведомство предписало компании до 18 декабря 2015 года устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств. В соответствии с предписанием, Google должна устранить нарушения, к которым ФАС отнесла, в том числе, обязательную предустановку на мобильные устройства вместе с Google Play ряда других приложений компании, а также запрет на предустановку приложений иных компаний. Американская компания пропустила уже несколько сроков для исполнения предписания.
Всего на рассмотрении разных инстанций арбитражных судов сейчас находится шесть отдельных споров Google с ФАС. Основное дело, в котором компания просит признать незаконным решение антимонопольного ведомства, признавшего Google виновной в ограничении конкуренции и предписавшего прекратить нарушение закона, будет рассматривать кассационная инстанция Суда по интеллектуальным правам. Две нижестоящие инстанции поддержали ФАС.
Google также просит отменить штраф в 438 миллионов рублей, назначенный за нарушение антимонопольного законодательства. Кроме того, в арбитраже Москвы Google Inc и Google Ireland Limited оспаривают отказ ФАС продлить срок исполнения предписания от 3 ноября. А ФАС, в свою очередь, подала иск о понуждении американской компании к исполнению своих требований.
Арбитражный суд «заморозил» один из исков Google к ФАС по штрафу в 500 тысяч рублей
Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 9 января заявление компании Google Ireland Limited, которая требует отменить постановление ФАС России от 2 ноября о привлечении ее к административной ответственности в виде штрафа в 500 тысяч рублей, следует из опубликованного определения суда.