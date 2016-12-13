Роскомнадзор, потребовавший от Мосгорсуда блокировки karaoke-besplatno.ru, по ошибке заблокировал собственный IP-адрес. Об этом сообщает проект«Роскомсвобода».
В реестр запрещенной информации вместе с karaoke-besplatno.ru попал localhost — IP-адрес 127.0.0.1, доменное имя для сети, состоящей только из одного компьютера.
В соответствующей записи реестра указывается, что регулятор заблокировал IP по решению Мосгорсуда от 19 октября, однако в данном решении речь идет исключительно о необходимости заблокировать доменное имя karaoke-besplatno.ru, об IP-адресах в нем не говорится.