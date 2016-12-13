Минкомсвязи предлагает поддержать бизнес
В ведомстве разработали проект распоряжения правительства. Он предусматривает налоговые льготы — обнуление ставки НДС (налог на добавленную стоимость — 18%) для книгоиздателей, книжных магазинов и газетных киосков. А кроме того, льготные тарифы на пересылку книг и периодики почтой, снижение ставок взносов в Пенсионный фонд и соцстрах. Будет разрешено в больших, чем сейчас, объемах списывать неликвидную печатную продукцию, не проданную в течение года. И наконец, предполагается отнести рекламу книг к разряду социальной. Меры поддержки рассчитаны на 2017 — 2018 годы.
Книжники восприняли инициативу со сдержанным оптимизмом.
— Мы долго ждали чего-то подобного, — рассказала «КП» пресс-секретарь книжного магазина «Библио-глобус» Лариса Веденьева. — В развитых странах давно уже нет НДС в книгоиздательской деятельности. Думаю, если его уберут, то стоимость книг может снизиться на 10 — 15%. Так что послабления в этой сфере очень нужны. Другое дело, что пока непонятно, когда все эти инициативы начнут действовать. Мы сейчас больше радуемся тому, что в Москве с января с книготорговли перестанут брать торговый сбор (Мосгордума в октябре приняла соответствующий закон), что должно снизить цены на 5%. Это все-таки пока более реальный плюс.
А вот в Ассоциации распространителей печатной продукции (АРПП) считают, что директива Минкомсвязи не сильно поможет.
— Все эти меры вряд ли кардинально изменят ситуацию с российской книготорговлей. Ведь главное, что ее убивает, — это высочайшие арендные ставки. Но в документе об этом ни слова, — говорит председатель правления АРПП Александр Оськин.
В регионах, по словам эксперта, часто все зависит от того, как к чтению и книгоиздательству относится конкретное муниципальное руководство. К примеру, в Воронеже аренда нулевая, а в Липецке составляет символические 12 рублей в месяц за квадратный метр (для сравнения, в Москве аренда начинается от 2000 рублей за квадрат, и это добавляет к цене книги как минимум 100%).
— В итоге в Воронеже и Липецке продажи литературы выросли в разы, и вообще идет бурная читательская жизнь — проводятся книжные фестивали, разнообразные чтения, другие мероприятия, — говорит Оськин. — В Москве же в начале нулевых было около тысячи книжных магазинов, сейчас — всего 200, и их число постоянно падает, книжные развалы исчезают. С газетными киосками тоже беда — большинство предпринимателей просто не в состоянии оплачивать аренду.