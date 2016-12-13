Списки имен оштрафованных за отсутствие на пленарных заседаниях Госдумы депутатов могут публиковать в печатной прессе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявил член комитета по регламенту и организации работы нижней палаты Владимир Поздняков (КПРФ).
«Мне кажется, что списки таких депутатов можно публиковать как в интернете, так и в определенных газетах. Будут большие тиражи. Если же это будут просто листовки, которые будут вывешиваться, их могут и снять. А с газетой так не сделать», — сказал В.Поздняков.
Ранее в СМИ появилась информация, что списки оштрафованных за прогулы депутатов Госдумы будут размещаться на официальном сайте нижней палаты парламента.
В ноябре 2016 г. Госдума приняла изменения в регламент работы думы о введении штрафов для депутатов, которые не посещают пленарные заседания. Штраф составит 1/6 от зарплаты народного избранника за один месяц. Присутствием на пленарном заседании Госдумы будет считаться регистрация в зале заседаний. Достаточно будет зарегистрироваться один раз. При этом отсутствовать можно будет только по уважительным причинам.