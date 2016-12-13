Адвокат бывшего журналиста РБК Максима Товкайло, который является соответчиком по иску «Роснефти», в ходе заседания арбитражного суда не согласился с претензиями истца.
«Я подчеркну еще раз, что ответчик Товкайло не согласен с тем, что правовые основания имеются для удовлетворения иска», — заявил его брат, адвокат Денис Товкайло в суде.
Ранее «Роснефть» предъявила иск более чем на 3 млрд руб. к холдингу РБК и трем авторам заметки об Игоре Сечине.
«Я хотел бы обратить внимание на то, что солидарная ответственность предполагает возможность предъявления этих требований истцом взыскать с любого из ответчиков — что бы сейчас ни говорил представитель истца, такая возможность будет существовать. Так вот, путем нехитрых, уважаемый суд, арифметических исчислений я разделил сумму требований на сумму месячного дохода моего брата, который составляет 120 тысяч рублей. Так вот, для того чтобы исполнить возможное решение, моему брату потребуется, уважаемый суд, 30 450 месяцев… или 2538 лет — больше, чем существует наша эра», — заявил в суде Денис Товкайло.
Соответчиками по иску «Роснефти» к РБК стали журналисты издания Тимофей Дзядко, Максим Товкайло, Людмила Подобедова, а также ведущий телеканала медиахолдинга Константин Бочкарев.
Также представитель РБК попросил «Роснефть» представить документарные доказательства запроса или другие материалы, которые свидетельствуют об ухудшении взаимоотношение «Роснефти» и BP.
«Получите односложный ответ, я такой информацией не располагаю», — сказал адвокат «Роснефти» в ответ.
Представитель «Роснефти» отметил, что не требуется письменного запроса от BP, которое подтверждает ухудшение отношений.
«Мы сработали на опережение, мы вышли с инициативой, что эти сведения не соответствуют действительности, это стало результатом стабилизации отношений», — сказал представитель компании.
«Игорь Иванович (Сечин. — RNS) лично встретился и объяснил ситуацию», — сказал представитель компании, не уточнив, с кем именно проводилась встреча.