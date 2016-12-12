По словам директора российского интернет-агентства «ФЕРТ» Екатерины Шукаловой, в Москве все происходит в 5 раз быстрее, чем здесь, но буквально на днях все изменится.
Московские интернет-медиа быстрее казахстанских в пять раз. Об этом в ходе ежегодной конференции АО «Казконтент» для представителей печатных СМИ заявила бизнес-консультант, директор российского интернет агентства «ФЕРТ» Екатерина Шукалова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Основная цель мероприятия – содействие в развитии отечественного информационного пространства. На конференции российский эксперт провела практический медиа-тренинг на тему:»Новые тенденции в использовании технологий для информационных агентств и СМИ».
«Не буду говорить о всей России, сравню с Москвой, которая быстрее реагирует на все новинки, чем это происходит в Казахстане. В Москве все происходит в пять раз быстрее, чем здесь. Но буквально на днях все изменится. Люди, работающие в интернет СМИ, будут работать 24 часа», – сообщила Шукалова.
Также специалист с 12-летним стажем в интернет-маркетинге поделилась с присутствующими своим видением о развитии отечественных СМИ.
«На мой взгляд, современные интернет-медиа обязаны использовать все информационные площадки для того, чтобы нести светлое и доброе в массы. В своей работе необходимо использовать социальные сети и последние изыскания в маркетинге, чтобы сегментировать свою целевую аудиторию», – добавила она.
Кроме этого, Екатерина Шукалова подчеркнула разницу между позитивными и отрицательными новостями.
«Если посмотреть на человеческую природу, то мы с уверенностью можем сказать, что нас привлекает больше положительное. В силу своих специфических, профессиональных навыков журналисты обязаны искать что-то жареное, чем и объясняется то, что многие коллеги идут по этому пути. Здесь вопрос морально-этического подхода отдельно взятого журналиста. Ответственность за то, что мы имеем такие медиа, лежит в основном на тех людях, которые ищут и показывают жареное. Поиск позитивных новостей требует большей работы, большего образования, усилий и ресурсов, этим и объясняется тот факт, что таких сейчас куда меньше, чем тех, кто пишет о плохом. Ведь в нашей жизни не стало больше происходить плохого, новостей таких больше, так как в их сторону смещен фокус», – выразила мнение эксперт.
В заключение своего выступления, Екатерина Шукалова назвала пять основных качеств, которыми должны обладать современные журналисты: объективность, технологическая подкованность, понимание того, для кого он пишет, знание большего количества языков, хорошая языковая стилистика и целеустремленность.