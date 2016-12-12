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Компания «Медиалогия» составила рейтинг котиков в российских СМИ по итогам 2016 года

 

ТОП-10 котиков 2016 года
Событие Заметность события
1 Кот Ларри, взятый Кэмероном из приюта, после отставки хозяина остался на Даунинг стрит 152,09
2 Рамзан Кадыров обратился к своим подписчикам в Instagram с просьбой помочь найти его кошку 141,31
3 Нарядный кот Джулиана Ассанжа, появившийся в окне посольства Эквадора, стал главной «новостью» первого дня допроса его хозяина 110,69
4 В Москве на вокзале трое суток искали кота-актера Семена 93,02
5 Потерявшийся бенгальский кот устроил погром в магазинах Шереметьево 77,22
6 Должность швейцара в Серпуховском музее занял кот 71,11
7 В Перми судебные приставы арестовали кота, хозяин которого отказался погасить задолженность 69,92
8 Британский кот стал первым пассажиром шекспировского поезда в московском метро 65,49
9 Пожарные в Санкт-Петербурге спасли кота, дав ему кислородную маску 60,51
10 Кот-альпинист из Нижнего Тагила покорил Эльбрус в рюкзаке хозяина 57,69

 

 

Методика:

  • Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по сумме заметности* сообщений, которые были посвящены конкретному событию. Заметность сообщения — показатель системы «Медиалогия», позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее влиятельных СМИ.
  • Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 35 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
  • Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ на 09.12.2016.
  • Период исследования: январь — декабрь 2016 года.

Медиалогия