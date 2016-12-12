Компания «Медиалогия» составила рейтинг котиков в российских СМИ по итогам 2016 года
|ТОП-10 котиков 2016 года
|№
|Событие
|Заметность события
|1
|Кот Ларри, взятый Кэмероном из приюта, после отставки хозяина остался на Даунинг стрит
|152,09
|2
|Рамзан Кадыров обратился к своим подписчикам в Instagram с просьбой помочь найти его кошку
|141,31
|3
|Нарядный кот Джулиана Ассанжа, появившийся в окне посольства Эквадора, стал главной «новостью» первого дня допроса его хозяина
|110,69
|4
|В Москве на вокзале трое суток искали кота-актера Семена
|93,02
|5
|Потерявшийся бенгальский кот устроил погром в магазинах Шереметьево
|77,22
|6
|Должность швейцара в Серпуховском музее занял кот
|71,11
|7
|В Перми судебные приставы арестовали кота, хозяин которого отказался погасить задолженность
|69,92
|8
|Британский кот стал первым пассажиром шекспировского поезда в московском метро
|65,49
|9
|Пожарные в Санкт-Петербурге спасли кота, дав ему кислородную маску
|60,51
|10
|Кот-альпинист из Нижнего Тагила покорил Эльбрус в рюкзаке хозяина
|57,69
Методика:
- Рейтинг построен по заметности событий. События ранжируются по сумме заметности* сообщений, которые были посвящены конкретному событию. Заметность сообщения — показатель системы «Медиалогия», позволяющий определить наиболее яркие сообщения в наиболее влиятельных СМИ.
- Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 35 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
- Данные для рейтинга рассчитаны по российским СМИ на 09.12.2016.
- Период исследования: январь — декабрь 2016 года.