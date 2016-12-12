Главе «Почты России» Дмитрию Страшнову не грозит лишение свободы за незаконное, по мнению прокуратуры, получение крупной премии, заявил журналистам в пятницу официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
«Здесь речь не идет о наказании, связанном с лишением свободы, это скорее административное наказание, но это уже будет решать Следственный комитет», — сказал Куренной.
Генпрокуратура ранее потребовала возбуждения уголовного дела в связи с незаконной выплатой Страшнову вознаграждения в 95,4 миллиона рублей по итогам 2014 года.
Представитель ГП заявил, что расчет премии осуществлялся, в том числе, на основании данных о чистой прибыли «Почты» за 2014 год в 1,2 миллиарда рублей. По данным ГП, указанный размер прибыли образовался за счет финансирования ФГУП из федерального бюджета, а на деле «Почта» понесла многомиллиардные убытки.
Минкомсвязь и сам Страшнов, в свою очередь, заявляли, что премия была начислена в соответствии с законными актами, которые действуют в отношении всех госкомпаний. Страшнов подчеркивал, что открыт для сотрудничества с Генпрокуратурой и готов дать дополнительные пояснения по этому вопросу. В минувший четверг Минкомсвязь и Генпрокуратура должны были провести совещание по претензиям к премии главе «Почты».