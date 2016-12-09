Издательский дом Burda, с 2002 года выпускающий в России журнал Playboy, не продлил лицензию на его производство в 2017 году. Стороны не могут договориться о стоимости контракта, утверждают источники РБК
О том, что российская версия знаменитого мужского журнала Playboy может быть закрыта уже в 2017 году, РБК рассказал сотрудник издательского дома Burda (с 2002 года издает журнал по соглашению с Playboy Enterprises International). По его информации, решение о закрытии журнала «уже принято».
«Мы находимся с партнерами в стадии переговоров о продлении лицензии, потому что, действительно, у нас контракт заканчивается в этом году», — подтвердил РБК гендиректор ИД Юрген Ульрих. При этом он отметил, что «бренд будет присутствовать в России» и Burda продолжит его издавать. «С маркой [Playboy] все хорошо», — добавил он.
Но представитель компании Code of Trade (баинговая структура Media Direction Group), которая размещает рекламу в журнале Playboy, сообщил РБК, что с изданием до сих пор не заключены договоры на 2017 год. «Представители издания говорили, что будут продлевать лицензию журнала и скоро будут заявки, но пока от них ничего нет», — сказал собеседник РБК. Обычно к началу декабря уже большая часть рекламных планов на следующий год передается в агентство.
Денис Седякин, ранее занимавший пост издателя Playboy, сказал РБК, что c октября 2016 года не работает в ИД Burda. Как подтвердил главный редактор журнала Влад Ковлейский, замена Седякину в компании на текущий момент не найдена.
Playboy без рекламы
О том, что «существует большая вероятность закрытия журнала», знают два источника РБК на медиарынке. По информации одного из них, «стороны не могут договориться о стоимости лицензии». Непростая ситуация на печатном рынке, вероятно, вынуждает российского издателя пересмотреть прежние условия договора, утверждает один из собеседников. «С журналом точно что-то случится — либо его закроют, либо издавать будет кто-то другой», — говорит представитель крупного медиахолдинга, хотя именно вариант прекращения выпуска он считает наиболее вероятным. Playboy в России, как и многие другие печатные издания, сократил число рекламодателей, подтверждает сотрудник самого ИД Burda. Согласно последним данным TNS Russia, аудитория российского Playboy неуклонно снижается. В мае—июне 2016 года она составила 668,3 тыс. против 678 тыс. за период декабрь 2015 — апрель 2016 года. Для сравнения, в 2011 году ежемесячная аудитория журнала превышала 925 тыс. человек.
Объем рекламы в печатных СМИ по итогам трех кварталов 2016 года составил от 13,9 млрд до 14,1 млрд руб., что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, подсчитала Ассоциация коммуникационных агентств России. Снижение объема в газетах составило 13%, в журналах — 9%, в рекламных изданиях — 30%. Годом ранее, в январе—сентябре 2015-го, падение было еще более существенным — на 32%.
В 2014 году из-за кризиса Burda уже пересматривал портфель своих изданий, закрыв женские журналы «Лиза Girl», Mini, «Даша» и ряд других.
Хью Хефнер на продажу
Эксцентричный миллионер Хью Хефнер выпустил первый номер Playboy в 1953 году. В разные годы на обложке появлялись Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон, Данни Миноуг и другие звезды. Российская версия журнала появилась летом 1995 года. Первым издателем был холдинг Independent Media, а первым главным редактором вплоть до 2000 года — Артемий Троицкий. «Я хотел сделать интеллектуально-эротический журнал. Что-то вроде «Нового мира», ну или «Юности», но с голыми девушками», — рассказывал позднее «Афише» Троицкий о своей работе над журналом. В 2002 году права на выпуск перешли к Нubert Burda Media, которая является основателем издательского дома «Бурда».
В 2015 году концепция Playboy претерпела самое серьезное за свою историю изменение: журнал отказался от фотографий полностью обнаженных моделей. Такой «радикальный» шаг компания объясняла обилием эротического и порнографического контента в интернете, конкуренцию с которым журнал посчитал бессмысленной. Последний номер в «старом» формате вышел в марте 2016 года. Для его обложки снялась 48-летняя Памела Андерсон, которая неоднократно сотрудничала с изданием.
В мае генеральный директор Playboy Скотт Фландерс сообщил CNN, что владельцы Playboy Enterprises изучают возможность его продажи. По словам топ-менеджера, идея возникла из-за интереса, который проявили потенциальные покупатели к особняку основателя компании — 89-летнего миллионера Хью Хефнера. В августе здание, в котором на протяжении 45 лет проходили съемки топ-моделей Playboy, было продано за $100 млн.
Наталья Новопашина, Анастасия Папандина, Ирина Парфентьева, Дмитрий Крюков
Оригинальный заголовок : Издатель Playboy в России столкнулся с угрозой непродления лицензии