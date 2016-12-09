РБК привлечет правительство к суду с «Роснефтью»
В понедельник, 12 декабря, Арбитражный суд Москвы рассмотрит по существу иск «Роснефти», которая требует от РБК беспрецедентные 3,179 млрд руб. из-за публикации о подготовке ее приватизации. РБК уверен в опубликованной информации и намерен пригласить в суд для ее подтверждения представителей правительства, которых компания предупреждала о рисках готовящейся сделки
Статья, ставшая предметом судебного разбирательства, была опубликована 11 апреля и называлась «Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP». В ней рассказывалось о том, что главный исполнительный директор «Роснефти» и председатель совета директоров «Роснефтегаза» (через него правительство владеет 69,5% «Роснефти») Игорь Сечин в преддверии приватизации 19,5% акций предложил обязать потенциального покупателя не заключать акционерное соглашение с британской BP (владеет почти 20% госкомпании), чтобы она не смогла получить напрямую или вместе с партнером блокирующий пакет акций.
Об этом РБК рассказали тогда и подтвердили еще раз после этого два федеральных чиновника и источник в самой «Роснефти». По словам одного из собеседников РБК, в начале февраля в правительстве прошло совещание, на котором выступал Сечин. «В презентации, которую делал глава госкомпании, говорилось чуть ли не о 30 рисках, в том числе об усилении влияния ВР, — рассказывал потом источник РБК. — Просто вы написали только об одном».
О рисках приватизации говорилось и в отчете банка Intesa Sanpaolo, инвестиционного консультанта правительства по продаже 19,5% «Роснефти», который был подготовлен в конце августа, сообщил РБК источник, знакомый с его содержанием. По информации другого собеседника РБК, среди прочих в отчете Intesa говорится о риске увеличения влияния ВР на российскую компанию в ходе приватизации.
О том, что правительство прислушалось к рекомендациям, косвенно свидетельствует директива представителям государства в совете директоров «Роснефтегаза, которую 8 июля подписал первый вице-премьер Игорь Шувалов. В ней говорится о квалификационных требованиях к покупателям акций «Роснефти». Один из пунктов обязывает потенциального инвестора заключить акционерное соглашение с «Роснефтегазом» и голосовать за его кандидатуры в совет директоров «Роснефти», что обеспечит государству контроль над стратегической компанией (у РБК есть копия директивы, пункт четыре, шестой абзац). Заключив такое соглашение, покупатели 19,5% «Роснефти» (а именно консорциум из Glencore и Qatar Investment Authority) уже не смогут объединить свой пакет с BP и блокировать решения на советах директоров крупнейшей российской нефтяной компании.
Даже то, что покупателей акций «Роснефти» оказалось в итоге два, подтверждает информированность источников РБК. Один из них в апрельской статье предположил, что пакет в 19,5% могут разделить на несколько частей и продать различным инвесторам.
В банке Intesa отказались от каких-либо комментариев. Так же поступили и в аппарате первого вице-премьера Игоря Шувалова (курирует приватизацию). Кроме того, РБК направил запросы для подтверждения информации, содержавшейся в апрельской статье, премьеру Дмитрию Медведеву, который в начале ноября подписывал распоряжение о продаже акций «Роснефти», и в Минэкономразвития — новому министру Максиму Орешкину и директору департамента корпоративного развития Оксане Тарасенко, формально готовившим сделку в правительстве. Однако ответов на эти запросы пока не поступило.
РБК планирует привлечь представителей российского правительства к участию в арбитражном процессе, потому что медиахолдинг уверен, что менеджмент «Роснефти», как и положено, предупреждал правительство о возможных рисках, связанных с приватизацией 19,5% акций компании, говорит директор по юридическим вопросам РБК Тимофей Щербаков.
На прошлом заседании суда, которое состоялось 11 ноября, РБК также попросил привлечь в качестве третьей стороны компанию BP, отношения с которой, по утверждению представителей «Роснефти», могли испортиться из-за публикации статьи о подготовке приватизации. «Мы просим привлечь компанию, так как позиция президента BP [Боба Дадли] будет иметь существенное значение для дела», — сказал на заседании адвокат РБК Евгений Резник.
Тогда суд отказал в удовлетворении этого требования медиахолдинга. После этого заседания суда лондонский офис BP отказался отвечать на вопросы РБК о том, повлияла ли статья на ее взаимоотношения с «Роснефтью» и известно ли ей про исковые требования нефтяной компании на беспрецедентную сумму. А в ответ на запрос газеты The Moscow Times (MT) заместитель руководителя пресс-службы BP Скотт Дин сказал, что компания не комментирует судебный процесс, потому что «в нем не участвует». «При этом мы по-прежнему заинтересованы развивать сотрудничество с «Роснефтью» как акционер и через совместные предприятия», — добавил он.
Действительно, уже после публикации статьи в РБК «Роснефть» и BP объявили о запуске совместного предприятия. А из отчетов «Роснефти» следует, что ее гудвилл (стоимость ее нематериальных активов — репутации, технических компетенций, связей и бренда) к концу первого полугодия 2016 года не изменился.
«Этот процесс в духе Кафки: предъявленный ущерб не существует, а сторона, которая может легко спустить это дело на тормозах, BP, просто отсутствует», — недоумевал в разговоре с MT член совета директоров РБК Дерк Сауэр.
РБК
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