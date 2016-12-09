В центральном офисе «Почты России» прошли обыски и выемка документов, связанных с вознаграждением гендиректора предприятия Дмитрия Страшнова. В самой организации опровергают, что силовиков интересовал глава «Почты»
В центральном офисе «Почты России» в Москве прошли обыски. Об этом сообщают источники «РИА Новости» и «Интерфакса» в правоохранительных органах и подтверждает собеседник РБК, близкий к руководству ФСБ. По его информации, силовики провели в офисе выемку документов, связанных с вознаграждением гендиректора ФГУП Дмитрия Страшнова.
«Информация об обысках в центральном офисе «Почты России» не соответствует действительности, — заявили РБК в пресс-службе «Почты». — 7 декабря в рамках рабочего взаимодействия сотрудниками «Почты России» были переданы документы правоохранительным органам по их запросу. Данные материалы не связаны с выплатами зарплат и премий руководству предприятия».
Выемка документов проводилась по материалам комплексной проверки в подразделениях Министерства связи и массовых коммуникаций. Следственные действия проводили сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, уточнил источник РБК.