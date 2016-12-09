В Ненецком автономном округе, вполне состоятельном по российским меркам, отмечен кризис в выпуске печатных изданий. Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода винит в этом непродуманную политику главы округа Игоря Кошина в части информационной политики.
…В Нарьян-Маре после многочисленных дебатов депутатов и общественности приостановлен выпуск государственной газеты «Выбор НАО», лично преданной газеты нынешнего губернатора Ненецкого автономного округа.
Глава региона Игорь Кошин, еще будучи председателем Собрания депутатов НАО, умудрился повесить на бюджетную шею округа PR-издание, с помощью которого он строил политическую карьеру.
На фоне растущей безработицы, резкого роста регионального долга, сокращения социальных мер поддержки местного населения выпуск двух государственных газет в маленьком округе (43 тысячи населения, это 33 тысячи избирателей) выглядел безумным расточительством. Острые на язычок нарьянмарцы шутили: чтобы оправдать выпуск «Выбора НАО», нужно научить читать все 90 тысяч оленей ненецких тундр.
Редактор прокошинского «Выбора НАО» Ольга Ильина год назад стала директором созданного Издательского дома (сюда вошли обе госгазеты), ее муж Владимир Почечикин – редактором отдела по выпуску журналов.
Недавно проверка выявила, что из восьми запланированных журналов вышел всего один номер.
Из четырех газет «Нэрм юн» — ни одной.
«Нарьяна вындер» сократила объем и перешла с полноцветной на черно-белую печать.
Отметим, что даже среди архангельских журналистов Игорь Кошин давно приобрел репутацию человек, которому «ничего не нужно».
Оригинальное название: Ненец — не читатель? Губернатор НАО Игорь Кошин разрушает рынок печатных СМИ