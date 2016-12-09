Дело о нарушении американской корпорацией Google закона о защите конкуренции переводится в уголовно-правовую плоскость, сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.
«Мы же в другую плоскость сейчас переводим (дело), в уголовно-правовую. Мы уже подали соответствующие иски на принуждение к исполнению решения по Google. Сейчас находимся в этой стадии. Они оспаривают все наши решения по прежним штрафам. Ну, пусть делают. А мы тем временем переходим в плоскости неисполнения решений», — рассказал Артемьев, отвечая на вопрос ТАСС.
ФАС также подала иск в суд о принудительном исполнении предписания Google. В ведомстве не уточнили, когда будет принято решение о наложении нового штрафа на корпорацию за неисполнение предписания ведомства.
История дела
В сентябре 2015 г. ФАС признала корпорацию Google — Google Inc. и Google Ireland Ltd. — нарушившей закон о защите конкуренции (ч. 1 ст. 10) по жалобе «Яндекса». По мнению ФАС, нарушения Google заключаются в том, что для работы магазина Google Play на платформе Android приложения корпорации должны быть обязательно установлены на устройство, причем размещены на приоритетных местах. Также поисковая система Google должна использоваться по умолчанию. При этом компания ограничивает возможности предустановки конкурирующих приложений.
Ведомство выдало Google предписание устранить нарушения. Согласно предписанию американская компания, в частности, должна уведомить всех пользователей мобильных устройств на Android о возможности деактивации предустановленных сервисов Google, смены поиска в браузере Google Chrome, а также установки альтернативных приложений, которые по функциональности совпадают с функциональностью сервисов из пакетов Google Mobile Services.
Ранее Артемьев заявлял, что если американская корпорация не исполнит предписание в срок, то ФАС обратится в суд о принудительном исполнении. Глава ФАС в интервью ТАСС отмечал, что при обращении в суд за принудительным исполнением предписания дело перейдет в сферу Уголовного кодекса. Тогда топ-менеджеры компании могут лишиться свободы на срок до двух лет.
Google подала кассацию на решение суда в пользу ФАС. Жалоба была рассмотрена 1 декабря, суд принял решение передать кассацию в Суд по интеллектуальным правам.
Артемьев также заявлял, что американская компания своими исками затягивала исполнение предписания ведомства. В связи с этим антимонопольная служба также намерена штрафовать Google.
29 сентября Google начала оповещать российских пользователей устройств на Android о возможности сменить поисковую систему, деактивировать предустановленные приложения, установить сторонние сервисы (в том числе сторонние поисковые системы и их виджеты, приложения электронной почты, календаря и иные сервисы) и изменить позицию иконок приложений.
Артемьев ранее указывал, что, исходя из опыта ведомства, Google может оспаривать решение службы минимум год, поэтому процесс устранения нарушений и выплаты штрафа может затянуться до 2017 г.