Собеседники «Фонтанки» из числа депутатов Госдумы отметили, что в ближайшее время у Милонова, потребовавшего проверить издание «Медуза» на экстремизм, найдутся последователи. С обращениями в надзорные органы, в том числе в Роскомнадзор, могут обратиться и другие народные избранники.
Напомним, сегодня стало известно, что депутат Виталий Милонов обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить интернет-портал «Медузу» на экстремизм. Как сообщили «Фонтанке» в аппарате депутата, причиной для этого стал материал журналиста Ильи Азара о чеченских беженцах, в котором автор рассказывает о сотнях чеченцев, пытающихся убежать в Европу через Брест. В статье также указано, что в Бресте работают сторонники Рамзана Кадырова, которые запугивают беженцев, угрожая их родственникам.
В аппарате Милонова подчеркнули: депутат уверен в том, что «Медуза» занимается политической провокацией и разжиганием розни.
Оригинальное название: Источники: Не только Милонов собирается проверять «Медузу» на экстремизм