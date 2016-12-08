Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен привлечь к ответственности зарегистрированное в Латвии интернет-СМИ «Медуза» из-за скандального материала журналиста Ильи Азара, который, по мнению парламентария, очерняет репутацию Чечни и России в целом. Сегодня депутат Госдумы обратился в Генпрокуратуру с просьбой изучить данную публикацию на предмет пропаганды терроризма и экстремизма. В случае, если факты нарушения законодательства подтвердятся, Милонов просит привлечь к ответственности и оштрафовать как самого Илью Азара, так и тех, кто допустил появление этого репортажа на портале (текст обращения есть в распоряжении Лайфа).
Милонов убеждён, что в статье приводятся «противоречивые и неоднозначные утверждения, которые создают негативный образ Российской Федерации и Чеченской Республики в частности». В материале журналист использует непроверенные данные, оправдывает действия незаконных вооружённых формирований, существовавших на территории Северного Кавказа, создаёт положительный образ террористов и сепаратистов, показывая их не злостными и опасными нарушителями законов Российской Федерации, а «борцами за свободу».
Помимо этого, особое недовольство в материале у политика вызвало то, что Азар очерняет образ правоохранительных органов и спецподразделений, борющихся с террористами. Потому что в статье они изображены в качестве основных злодеев, ежедневно нарушающих действующее законодательство и права человека.
Милонов считает, что журналист даже не попытался подойти к вопросу взвешенно и нейтрально: «очевидно, что целью публикации является создание очередной информационной провокации, направленной на подрыв единства нашей страны и поощрение террористических радикальных организаций».
— Ресурс, откровенно говоря, «сливная помойка». Честно говоря, из подобия ультралиберального СМИ «Медуза» превратилась в откровенную заказуху. Несмотря на все потуги у Азара и его хозяина не получается раскачать лодку межнациональной конфронтации. В репортаже они взяли откровенных уголовников, которые врут, и выдали их за неких беженцев, — пояснил Лайфу Милонов. — То, о чём пишет Азар, должно насторожить прежде всего Европу. Материал сделан не для России. Это такая иллюстрация «зверской Рашки», которая мучает нацменьшинства и всех остальных.
Напомним, что несколько дней назад, 6 декабря, на портале «Медуза» был размещён материал журналиста Ильи Азара под названием «Когда вы верёетесь, мы вас убьём». В репортаже автор рассказывает о сотнях чеченцах, которые пытаются убежать в Европу через Брест. При этом Азар утверждает, что в Бресте работают эмиссары Рамзана Кадырова, которые запугивают беженцев, угрожая их родственникам. Кроме того, Азар приводит утверждение беженцев, что притеснениям в Чечне начали подвергаться не только вахабиты и противники Кадырова, но и все те, кто воевал в 90-е годы на стороне Ичкерии.
Алена Сивкова