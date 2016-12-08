Ведомство получившего бонус в размере свыше 95 миллионов Дмитрия Страшнова разрушило систему доставки газет и журналов, несмотря на государственные субсидии.
Вопиюще колоссальная премия руководителя «Почты России» Дмитрия Страшнова в размере 95,4 миллиона рублей потрясла общество и заинтересовала силовые ведомства. До конца декабря Следственный комитет может возбудить уголовное дело в отношении главы ведомства. Об этом во вторник сообщил представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.
Факт непомерной премии надзорное ведомство обнаружило в конце ноября, усомнившись в ее законности. За 2014 год Страшнов получил почти 100-милионный бонус к своей и без того немаленькой зарплате, однако совершенно не считает это зазорным. Согласно приказу Минкомсвязи оклад главы «Почты России» может достигать 120 миллионов рублей в год.
Тем временем зарплаты сельских почтальонов ведомства Страшнова составляют около 4 000 рублей. Другими словами, за один присест начальник получил 23 тысячи месячных зарплат своих подчиненных. Отметим, что в городах почтальоны получают немногим больше — 8 000-10 000 рублей.
Какие именно заслуги Страшнова было решено щедро вознаградить, пока остается неясным. По факту «Почта России» остается убыточным предприятием. Премия за 2014 год была выписана Страшнову на основании чистой прибыли в 1,2 миллиарда рублей, которую показало предприятие по итогам года. Но загадка таких показателей кроется в целевой дотации из федерального бюджета в размере 5,4 миллиарда рублей. При этом ключевые показатели «Почтой» выполнены не были. Например, показатель по инвестициям в развитие предприятия по итогам года составил лишь 57%.
Но особенно удручающей выглядит ситуация с доставкой подписных изданий. Постоянно говоря об убыточности этого направления, «Почта России» идет самым простым для себя способом: в разы задирает расценки на доставку, фактически уничтожая многие газеты и журналы. В некоторых регионах руководители «Почты» просто отказываются доставлять прессу людям, предлагая им приходить за ней самим. С 2009 года объем подписных изданий падал в среднем на 2% в полугодие, а в 2014 году обвалился аж на 25,8%. Может быть, это тоже стало основанием для внушительной премии Дмитрия Страшнова?
Особенно показательно, что подписное направление деятельности «Почты России» субсидируется государством. Что же касается абсолютной убыточности системы доставки, то здесь руководство ФГУП явно лукавит, так как половина этого рынка принадлежит альтернативным компаниям, которые едва ли работают себе в убыток. Это наводит на мысль, что в «Почту» вкачиваются огромные деньги главным образом для того, чтобы ее руководитель получал незаслуженные гигантские бонусы.