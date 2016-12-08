Депутаты Госдумы в первом чтении приняли решение вывести государственные СМИ из системы государственных закупок, регулируемых строгим федеральным законом №44. Вместо этого они попадут под действие более мягкого ФЗ-223, который описывает исключительные ситуации для госзакупок.
Таким образом, государственные СМИ смогут самостоятельно устанавливать процедуры закупок и их правила, будут сами определять необходимость покупки у единого поставщика (то есть могут вообще не проводить конкурсы) и при желании смогут не заключать договор с победителем торгов. СМИ смогут не раскрывать информацию о поставщиках и ценах контрактов.
Автор законопроекта, единоросс Антон Гетта объясняет необходимость нововведения спецификой работы СМИ. Как сказано в пояснительной записке, журналисты никогда не знают точно, где и в каком объеме нужно освещать события, поэтому запланировать расходы заранее иногда просто невозможно. Во-вторых, медиа иногда обязаны закупать продукцию у конкретных поставщиков по лицензионным соглашениям и требование закона не отдавать предпочтение конкретному товарному знаку тут неактуально.
Перечня конкретных СМИ, которые попадут под действие новой нормы, пока нет. Скорее всего, это будут «Останкино», ВГТРК, «Россия сегодня», рассказал депутат. Автор законопроекта подчеркнул, что конкретные предприятия выберет президент. По мнению Гетты, это снимает все вопросы о возможных коррупционных последствиях. «Если бы утверждалось кем-то, кроме президента, можно было бы сомневаться, но раз президент — сомнения отпадают», — описал он свое представление. Это вызвало возмущение депутата от КПРФ Николая Коломейцева. «Прикрываясь президентом, вы хотите провести коррупционные поправки, — сказал он. — Президент в час решает 1000 и 1 задачу, преступно прикрываться его именем».
Удивило депутатов и то, что бесконтрольными станут также закупки оборудования и недвижимости, которые, казалось бы, не нуждаются в такой уж оперативности.
В ответ Антон Гетта сказал, что закупки, например ВГТРК, составляют «всего» 3,6 млрд рублей в год, что в масштабах страны — сумма небольшая. По его мнению, подчинить оперативные и стратегические закупки разным правилам невозможно.
Законопроект поддержал коллега Антона Гетты из «Единой России» Алексей Канаев. Он рассказал, что сам имеет опыт работы в СМИ (судя по биографии, Канаев был генеральным директором телеканала «ТВ-7» в Вологде и «Канала-12» в Череповце). Он подтвердил, что у медиаменеджеров регулярно возникает необходимость принимать оперативные финансовые решения. «Счет идет на минуты! — пристыдил он коллег. — Не будем уподобляться Европарламенту, который вставляет палки в колеса российским СМИ». В результате «за» проголосовали 350 депутатов, законопроект прошел первое чтение.
Дмитрий Колезев
Оригинальное название: «Прикрываясь президентом, вы проводите коррупционные поправки»