Новость о баснословных для нашего провинциального обывателя суммах, полученных гендиректором «Почты России» Дмитрием Страшновым в качестве премиальных, заставила многих издателей и распространи¬телей печатных СМИ по всей стране задуматься об эффективности их борьбы за выживание в условиях кризиса.
Ни для кого не секрет, что долгие годы именно почтовая служба оставалась единственным монополистом по части доставки подписчикам их газет и журналов. Когда цены были отпущены «на свободу», газетчикам пришлось научиться считать деньги.
Цены на услуги «Почты России» в разы превышают стоимость самих газет. И это в условиях, когда доставка газет производится в лучшем случае один раз в неделю. Во многом по этой причине канули в Лету ежедневные газеты. А оставшиеся еженедельники продолжают неравную борьбу за вы¬живание, придумывая альтернативные схемы встречи с читателем.
Между тем, доставка периодики в отдаленные и не очень сёла и веси страшно далека от желаемого уровня. К примеру, в Северо-Байкальский и Муйский районы газеты доставляются воздушным и железнодорожным транспортом. В Еравнинский, Баунтовский эвенкийский, Окинский, Курумканский, Закаменский, Тункинский и другие районы республики корреспонденция доставляется наземным транспортом. Перио¬дичность – не более одного-двух раз в неделю.
При этом оптимизация самой по¬чтовой сети не прекращается: еже¬годно кого-то сокращают, бывает, что закрываются целые отделения. А те, что остались, особенно в отдаленных районах, где никогда не ступала и вряд ли ступит нога Дмитрия Страш¬нова, влачат жалкое существование и находятся в откровенном запустении.
На первый взгляд, почтовики и сами поставлены в достаточно слож¬ные условия: разумеется, в кризис¬ное время падают платежеспособный спрос и покупательская способность населения. Затраты на доставку кор¬респонденции растут, поскольку об¬щая экономическая ситуация, складывающаяся конъюнктура цен на рынке диктуют именно это. Казалось бы, положение безвыходное.
Однако премиальные гендиректо¬ра «Почты России» размером в 95,4 млн рублей, в законности выплаты которой усомнилась Генераль¬ная прокуратура России, никак «не вя¬жется» с бедственным положением, в котором пребывают его подчиненные в большинстве регионов на обшир¬ной территории нашей страны. Сам г-н Страшнов считает свою премию законной и начисленной правильно. По последним сведениям, он ждет разрешения ситуации с претензиями Генпрокуратуры и не собирается от¬казываться от этого вознаграждения, поскольку «оно было начислено го¬сударством» в лице чиновников про¬фильного ведомства.
Как ранее сообщали информа¬ционные агентства, расчет премии Страшнова был сделан на основании поданных «Почтой России» докумен¬тов, в которых утверждалось, что за 2014 год предприятие получило чи¬стую прибыль в объеме 1,2 млрд ру¬блей. Но прокурорская проверка показала, что размер чистой прибыли образовался в результате целевого финансирования «Почты России» из федерального бюджета в размере 5,4 млрд рублей. Это позволило пере¬крыть её реальный убыток за 2014 год в размере свыше 4 млрд рублей.
Чем закончится эта история, по¬кажет время. Сама же ситуация дала всей стране возможность ещё раз убе¬диться в том, где именно находятся блеск и нищета «Почты России», кото¬рые вряд ли когда-нибудь встретятся.
Баир БАЛДАНОВ
Буряад Yнэн