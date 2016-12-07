Такое ощущение, что власть в Федеральном агентстве по печати и массовым коммуникациям взяли рабочие и крестьянка, и они, как могут, так и управляют вопросами предоставления государственной поддержки…
Будучи гражданским активистом и проявляя свою активность методом инициирования общественных дискуссий с помощью создания и распространения информационно — аналитических аудиовизуальных и текстовых материалов, социальных роликов, фоторепортажей и статей, я неоднократно обращался за якобы существующей государственной поддержкой социальных проектов по линии Роспечати.
Три года наши заявки без объяснения причин не проходят Экспертный Совет.
Критерии выбора получателей четко не прописаны в законодательстве.
Некий Экспертный совет из нескольких деятелей, причём, неясно, почему и за что в этот Совет входящих, третий год отклоняет наши заявки. Что примечательно, отказ в предоставлении господдержки никак не комментируется.
Заявка на обсуждения принята, но Экспертный Совет её отклонил.
У меня такое ощущение, что власть в Роспечати взяли рабочие и крестьянка и они, как могут, так и управляют вопросами предоставления государственной поддержки…
Требования к составу документов абсолютно абстрактные. Формы документов, которые требуется приложить к заявке, не стандартизированы никакими нормативными государственными актами.
Должны быть четко прописаны критерии оценки претендентов и гарантии для добросовестных организаций.
Представители Экспертного совета при Роспечати, используя предоставленную им возможность, предоставляют государственные деньги на свое усмотрение и явно не в интересах граждан Российской Федерации. В чьих интересах эти люди действуют, я не понимаю.
Если организация, действующая от имени добросовестных граждан, соответствующая законодательно утверждённым критериям, подаёт заявку на законом гарантируемую финансовую поддержку от государства, то соразмерная количеству таких заявок и общественной значимости заявителей сумма из общей суммы грандового или иного федерального объёма финансирования должна быть ей гарантированно предоставлена.
В той системе распределения государственных поддержек, которая существует, довольно сложно не сомневаться в справедливости и в непредвзятости лиц, принимающих решения.
Если заявка от надлежащего претендента, то финансирование должно быть гарантированно предоставлено.
Никита Мороз
Нефтекумск Онлайн