Холдинговая компания Alphabet Inc., владеющая Google, опубликовала на своем корпоративном сайте вакансию «консервативного евангелиста» для оказания лоббистских услуг в Вашингтоне. Объявление было размещено через 10 дней после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, передает Bloomberg.
Согласно описанию, претендент должен быть своим человеком в Вашигнтоне («ветераном Вашингтона») и быть способным «рассказать историю про Google и в лифте, и с трибуны». «В качестве члена команды Google по связям с общественностью вы будете должны выступать в качестве связующего звена с консервативными, либертарианскими группами и сторонниками свободного рынка», — говорится в описании вакансии. «Вы — немножко организатор, немножко адвокат и немножко политический зубрила, который разбирается в мире трехсторонних соглашений, неправительственных и адвокатских организаций», — уточняет требования к кандидату Alphabet.
Bloomberg предполагает, что обязанностью нового сотрудника компании станет донесение позиции холдинга по ключевым для нее вопросам: вопросам шифрования, слежки, автономного транспорта, коммуникаций и антимонопольного законодательства. Бывший противник использования лоббизма, только в этом году Google вошла в топ-5 крупнейших корпоративных сил в Вашингтоне, потратив на лоббизм $11,9 млн.