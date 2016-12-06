Американская компания Google может потерять российский рынок, если продолжит и дальше нарушать антимонопольное законодательство и не выполнять предписания ФАС и судов, заявил глава ФАС Игорь Артемьев.«Думаю, что история с Google будет завершена, как решили российские суды, потому что то, что мы можем сделать дальше, будет очень чувствительно для Google», — сказал глава ФАС в интервью телеканалу НТВ.
«А если еще представить, что мы создадим сейчас определенный прецедент в России за невыполнение российских судов и нашему примеру последуют власти Индии и других стран БРИКС, где сконцентрированы около 50% соответствующих услуг, потребляемых в мире, то я думаю, что они могут потерять такие рынки, о которых они даже не думали, или получить очень серьезные ограничения на использование своих продуктов на этих рынках», — рассказал он.
«А мы хотели бы, чтобы они были в равных условиях с нашими компаниями. Но если они хотят быть неравными, нарушают антимонопольный закон, а потом не выполняют, они будут в неравных условиях, в худших условиях с нашими компаниями, и просто потеряют этот рынок», — подытожил Артемьев.
ФАС в сентябре 2015 года признала Google виновной в нарушении закона о конкуренции, в частности, в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android. Ведомство предписало компании до 18 декабря 2015 года устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств. Однако затем исполнение предписания неоднократно затягивалось из-за судебных разбирательств. В начале ноября этого года ФАС служба оштрафовала Google на общую сумму 1 миллион рублей за неисполнение предписаний в срок.
Ранее в пресс-службе ФАС сообщили, что антимонопольная служба до 28 ноября ожидает от Google сообщения об исполнении предписания по устранению нарушений на рынке мобильных приложений, в противном случае последуют меры. Глава службы Игорь Артемьев сообщал, что ФАС выпишет Google еще один штраф примерно на 1 миллион рублей, если компания не исполнит предписание службы в этот срок, после чего обратится в суд о понуждении к исполнению. Однако предписание в срок исполнено не было, и служба направила в суд иск о понуждении к исполнению предписания.
За нарушение на рынке ФАС оштрафовала Google на 438 миллионов рублей, что составило 9% от оборота компании на рынке магазинов мобильных приложений РФ за 2014 год.
Глава ФАС о Google: «Мы хотели бы, чтобы они были в равных условиях с нашими компаниями»
Американская компания Google может потерять российский рынок, если продолжит и дальше нарушать антимонопольное законодательство и не выполнять предписания ФАС и судов, заявил глава ФАС Игорь Артемьев.«Думаю, что история с Google будет завершена, как решили российские суды, потому что то, что мы можем сделать дальше, будет очень чувствительно для Google», — сказал глава ФАС в интервью телеканалу НТВ.