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Представители Минкомсвязи и Генпрокуратуры РФ в четверг обсудят претензии к премии, выплаченной главе «Почты России» Дмитрию Страшнову, сообщил журналистам министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров.
Генпрокуратура ранее потребовала возбуждения уголовного дела в связи с незаконной выплатой Страшнову вознаграждения в размере 95,4 миллиона рублей по итогам 2014 года. Представитель ГП заявил, что расчет премии осуществлялся, в том числе, на основании данных о чистой прибыли «Почты» за 2014 год в 1,2 миллиарда рублей. По данным ГП, указанный размер прибыли образовался за счет целевого финансирования деятельности предприятия из федерального бюджета в сумме 5,4 миллиарда рублей, что позволило перекрыть убытки «Почты» в размере свыше 4 миллиардов рублей.
«У нас с ними очередное плановое рабочее совещание в четверг. Мы будем обсуждать те замечания, которые они высказывали в целом», — сказал Никифоров, отвечая на вопрос о том, направила от Минкомсвязь ответ Генпрокуратуре по поводу премии Страшнова.

РИА Новости