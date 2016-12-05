Роскомнадзор вынес редакции и учредителю сетевого издания «Новые времена» (newtimes.ru) предупреждение за использование нецензурной брани в одном из материалов, говорится в сообщении на сайте ведомства.
«Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций … установлен факт распространения на сайте сетевого издания «newtimes.ru» … материала «Чувства есть у всех и каждый сам за них в ответе», содержащего нецензурную брань», — отмечается в предупреждении ведомства.
В связи с этим Роскомнадзор вынес редакции и учредителю сетевого издания «Новые времена» письменное предупреждение о недопустимости нарушения законодательства РФ. Кроме того, ведомство потребовало незамедлительно по получении предупреждения отредактировать материал и в срок не позднее 10 дней с момента получения предупреждения сообщить об этом в регистрирующий орган.