С открытой лекцией в пермской Вышке выступил главный редактор издания Meduza Иван Колпаков. Иван Колпаков — известный российский журналист, родившийся в Перми и начинавший карьеру здесь. Он рассказал о том, как видит ситуацию в современных медиа, о будущем журналистики, о журналистской этике и о том, как в сегодняшних условиях делать качественные медиа.
О журналистике
Главная функция журналиста — распространять информацию. Звучит дико неинтересно. Но если чуть-чуть перефразировать, мы должны не просто добиться того, что общественно важная информация достигнет читателей, а сделать так, чтобы в сегодняшних условиях человек захотел эту информацию воспринять. Тогда как ему, конечно, легче читать Facebook или заняться чем-то другим: новостями люди не интересуются категорически, просто потому что слишком много стало плохих вестей.
Поэтому я бы переформулировал главную задачу журналиста так: «Наша задача — интересно рассказывать истории».
Об интернет-журналистике
Благодаря интернету наши возможности рассказывать истории расширились. Беда в том, что большинство журналистов и людей, жизнь которых была связана с печатными медиа, относятся к интернету как к проблеме и не хотят заниматься ежедневной онлайн-журналистикой. Потому что она изматывающая, она изнурительная.
О ситуации в современных медиа
То, что происходит сейчас с медиа, — это абсолютно фантастическая история. Никто не мог предположить еще 10 лет назад, что все это будет происходить. Гигантские, старейшие издания рушатся, на их месте возникают новые, по поводу которых возникает очень много споров и сомнений.
О медиаграмотности
В западной аналитике сейчас очень популярен термин «media literacy», то есть медиаграмотность. Так вот — ее нигде нет! Никто не понимает, что такое журналистика и зачем она нужна. Это очень простая вещь, и про нее очень мало рассказывают. Мне кажется, что медиа должны быть школьным предметом, просто потому, что медиа сейчас — все, каждый из вас.
О подаче информации
В 1980-1990-е годы средства массовой информации совершенно по-другому разговаривали с человеком: так, как будто он реально понимал, о чем ему рассказывают. Журналисты в какой-то момент, мне кажется, перестали этим заниматься, потому что было ощущение, что мы живем в очень технократическом, очень образованном обществе: массовое образование сделало всех грамотными, все знают, как устроен мир. Благодаря интернету выяснилось, что мы живем в мире, где никто ничего не знает. Поэтому очень важно просвещать.
Об отношении к журналистам
Люди в принципе плохо относятся к журналистам. Почему? Медиа лгут, очень много ангажированных СМИ. Помимо всего прочего, журналисты все время ошибаются. Невозможно любить журналистов: они все делают небезупречно. Что-то бывает иногда классно сделано. Но когда это сделано по-настоящему классно, читатель этого не замечает. И это самое обидное.
Журналистика — это профессия, которая связана по рукам и ногам журналистской этикой и ответственностью перед читателем. Конечно, если это хорошее медиа. Плохое ничем не связано. Собственно говоря, нам продолжают платить деньги, нас продолжают читать в эпоху UGС (user-generated content — пользовательский контент), к нам продолжают относиться с уважением люди, которые понимают, что такое медиа, только потому, что мы очень жестко себя связали стандартами, этикой, ответственностью. Если мы соврали, для нас это трагедия.
О независимых медиа
Безусловно, в мире существуют медиа, которые полностью ангажированы, и те, что полностью контролируются их владельцами. И есть издания с репутацией, которым мы доверяем. Почти всегда эти медиа зарабатывают деньги. Этих денег может быть немного, но их должно хватать на то, чтобы прокормить себя.
Конечно, иногда все-таки нужны инвесторы, потому что медиа должно развиваться. В ситуации, когда запускается новый проект, нужно найти инвестора, который понимает, зачем нужны медиа и в чем их общественная функция. Нужно найти инвестора, который понимает, что он много денег не заработает, и подписать с ним соглашение о том, что он не имеет права увольнять главного редактора и вмешиваться в редакционную политику.
Конечно, медиа — это бизнес. Но прежде всего это некое общее благо.
О «Медузе»
Meduza — это независимое издание о том, что происходит в России и в мире. Редакция «Медузы» находится в Риге. Большая часть наших читателей, примерно 70%, живет в России. «Медуза» очень популярна среди молодежи: 65% наших читателей младше 35 лет.
Meduza — это очень «придуманный» проект: мы каждый день придумываем какие-то новые форматы, новые должности, новые функции. А еще Meduza — это издание, в котором люди хотят работать, потому что можно писать обо всем.
О летней школе «Медузы»
Много людей хотят пройти стажировку у нас в редакции, но стажеры очень мешают. Мы придумали, что нужно просто найти в своем графике время, когда эти люди приедут к нам, мы будем читать им лекции и параллельно попытаемся еще как-то работать.
Был очень высокий конкурс: мы отобрали самых талантливых и провели школу. И это оказалось очень тяжело, потому что в ту неделю случился, например, переворот в Турции.
Однако всем ключевым сотрудникам редакции: редакторам, артдиректору, техническому директору, отделу фактчекинга, отделу разбора, специальным корреспондентам, мне, Галине Тимченко (генеральный директор издания Meduza), Илье Красильщику (издатель «Медузы») и остальным — всем пришлось подумать над своей работой. Это был очень правильный момент: мы остановились и каждый из нас, для того чтобы подготовить лекцию по своей специальности, должен был проанализировать то, что он делает каждый день. Получилось фантастически круто! И очень много идей родилось в процессе.
О нативной рекламе
Нативная реклама — это реклама, которая выглядит как редакционный материал. В Медузе существуют десятки редакционных правил, которыми ограничивается деятельность людей, производящих нативную рекламу: она не должна быть произведена журналистами; не может рекламировать одну из сторон конфликта; должна быть суперэтичной и проверенной.
Есть длинный список правил, по которому мы оцениваем каждый рекламный материал. Например, строительная компания строит новый жилой комплекс и хочет заказать материал, который ненавязчиво продвигает этот комплекс. Мы проверим, как эта строительная компания строит дома и на какой площадке она это делает.
Это очень интересная реклама. Есть ли в ней манипуляция? Конечно, есть. Я бы предпочел издание, в котором нет никакой нативной рекламы, есть только классные редакционные проекты.
О Вышке
Я очень люблю это учебное заведение, у меня довольно много знакомых отсюда. Высшая школа экономики на российском уровне — по-прежнему самый интересный, самый быстро развивающийся университет. Я очень надеюсь, что все будет так с Вышкой продолжаться и дальше.