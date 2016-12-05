Издатель «Медузы», а в прошлом ключевой сотрудник «Афиши», Илья Красильщик, объяснил, почему год назад «Рамблер» уволил редакцию бумажной«Афиши». Якобы директор этого издания Варвара Мельникова так показала свою эффективность владельцу этого СМИ. На момент закрытия бумажной «Афиши» Красильщик не работал в «Афише» больше года. Он сослался на рассказы своих знакомых, но прямых доказательств не имеет.
В 2015 году, за пару дней до закрытия бумажной версии «Афиши», Мельникова заявила изданию «Коммерсантъ»: «одно из направлений новой стратегии — возвращение былой дерзости и актуальности печатному журналу». Это может обозначать, что Мельникова ввела в заблуждение авторитетное в России издание; имела другие планы, но резко изменила их; не имеет отношения к закрытию бумажного журнала и его закрыл кто-то ещё. Либо рассказы знакомых Ильи Красильщика — недостоверны.
Красильщик рассказал:
«Афишу» и путеводители «заморозили» не из-за смерти бумаги, а потому что конкретно Варе Мельниковой конкретно Александру Мамуту надо было показать конкретную эффективность за несколько месяцев работы. И показать такую эффективность можно было только с помощью закрытия проектов. Все красивые слова про поиск языка, актуальность и так далее — это лапша. И делалось это все при активном участии Филиппа Бахтина, которому совершенно неинтересно делать то, что он делает и, видимо, насрать на людей,которые это делали (у меня нет никаких вещественных доказательств, что это так, но слишком много людей про это мне рассказывали).
Почему не закрыли в прошлом году проекты? Потому что яиц не хватило,решили, что так будет меньше шума. Ну и как-то не по-корпоративному — так проекты есть на балансе, а закроешь, и вроде как признаешь поражение. Из ежеквартальной «Афиши» ничего не получилось не потому, что много пытались, но ничего не вышло, а потому, что на нее изначально было всем насрать. И прежде всего Бахтину. То, как это делалось, судя по доносившимся слухам, это феерия. Учитывая что Бахтина сложно заподозрить в неопытности в делании бумажных журналов, это все похоже либо на аферу, либо на просто полнейшее отсутствие интереса к этому делу (думаю, дело во втором).
Действующие лица:
- Илья Красильщик — с конца 2006 редактор сайта, а затем журнала «Афиша», с лета 2013 — директор по продукту в этом издании. Покинул проект спустя год,летом 2014. Сейчас издатель «Медузы».
- Александр Мамут — либо собственник компаний объединённых в Rambler&Co(«Афиша» — одна из них), либо владелец доли в 50% в них (вторая половина,в этом случае, принадлежит Владимиру Потанину). В апреле 2014 года отказался от услуг наёмного директора и лично занялся управлением группы компаний.
- Варвара Мельникова — директор института «Стрелка» (председателем попечительского совета которого является Александр Мамут), с августа 2015,Мельникова одновременно и директор «Афиши». Совмещение должностей: руководителя издания, интервьюера для изданий «Рамблера», и руководителя московского института, в конце 2015 года выглядело в глазах Ильи Красильщика, как конфликт интересов.
- Филипп Бахтин — в 2000—2002 года замглавреда «Афиши», с 2003 по 2011 главред в FHM, затем «Esquire». В 2015 году — креативный директор «Афиши». В ноябре прошлого года, за две недели до закрытия бумажной версии издания, «Афиша» наняла помимо Бахтина ещё трёх выходцев из «Esquire» и поручила им, по словам из пресс-релиза Rambler&Co., «перепридумать все».